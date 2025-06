How to Train Your Dragon når ikke opp i 200 millioner dollar

HQ

Til tross for kontroversen rundt en nyinnspilling av en filmserie som knapt er over ti år gammel, ser det ut til at kinobesøkende fortsatt ville se How to Train Your Dragon i hopetall. Den nye filmen hadde den beste åpningshelgen i franchisen så langt.

I henhold til data fra Box Office Mojo, samlet How to Train Your Dragon 198 millioner dollar fra sin verdensomspennende utgivelse i helgen. Lilo & Stitch, en annen live-action nyinnspilling av en animert klassiker, fortsetter å klatre opp til 1 milliard dollar, og har nå passert 850 millioner dollar i løpet av helgen.

Tom Cruises Mission: Impossible - The Final Reckoning fortsetter å dra inn penger, og har nå tjent inn mer enn 500 millioner dollar globalt. I motsetning til Lilo & Stitch og How to Train Your Dragon ser det imidlertid ut til at den siste Mission: Impossible-filmen vil slite med å tjene inn budsjettet sitt, selv om den er en av årets mest innbringende filmer så langt.