Hvordan endrer ATP-rankingen seg for Alcaraz, Sinner, Djokovic og topp 10 etter Australian Open

Carlos Alcaraz' seier over Novak Djokovic i Australian Open har ført til noen endringer i ATP-topp 10 på rankingen. Mens rekkefølgen på de to øverste holder seg, øker Alcaraz ledelsen sin til 13 650 poeng, noe som er 1600 poeng mer enn i fjor, da han bare nådde kvartfinalen i Australian Open 2025 (tapte for Djokovic).

Samtidig taper Jannik Sinner, fjorårets mester, 1 200 poeng, til 10 300 poeng. De er fortsatt en verden over resten... Djokovic er tilbake som nummer tre i verden og vinner 500 poeng, mens Zverev faller til fjerdeplass og mister 500 poeng (han var finalist i fjor).

En annen vinner er Taylor Fritz, som klatrer to plasser til 7. plass i verden og bytter plass med landsmannen Ben Shelton. Lorenzo Musetti er fortsatt blant de fem beste, men nå med 300 poeng mer, noe som gjør at han har lagt litt avstand til Alex de Miñaur.

ATP-rangering per 2. februar 2026:



Carlos Alcaraz - 13 650 poeng

Jannik Sinner - 10 300 poeng

Novak Djokovic - 5280 poeng

Alexander Zverev - 4605

Lorenzo Musetti - 4405 poeng

Alex de Miñanur - 4080

Taylor Fritz - 3940

Felix Auger-Aliassime - 3725

Ben Shelton - 3600

Alexander Bublik - 3235

