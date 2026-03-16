Hvordan endres ATP-rankingen etter Indian Wells 2026 for Sinner, Alcaraz, Draper, Medvedev...
Jannik Sinner kan potensielt ta igjen Alcaraz om mindre enn to måneder, og Medvedev er tilbake blant de 10 beste.
Carlos Alcaraz startet 2026 på best mulig måte, med sin første Australian Open-tittel, etterfulgt av en ny tittel i Qatar. Tapet i semifinalen i Indian Wells for Daniil Medvedev, og den påfølgende seieren til Jannik Sinner, betyr imidlertid at avstanden mellom nummer 1 og 2 i verden blir stadig mindre, og Sinner har de beste forutsetningene for å vinne poeng, ettersom han gikk glipp av denne delen av sesongen i fjor.
- Carlos Alcaraz - 13 550 poeng
- Jannik Sinner - 11 400 poeng
- Novak Djokovic - 5 370 poeng
- Alexander Zverev - 4 905 poeng
- Lorenzo Musetti - 4 365 poeng
- Alex de Miñaur - 4 185 poeng
- Taylor Fritz - 4 170 poeng
- Felix Auger-Aliassime - 4 000 poeng
- Ben Shelton - 3 860 poeng
- Daniil Medvedev - 3 610 poeng
Begge spillerne forventes å delta i tre Masters 1000-titler de kommende ukene: Miami (18.-29. mars), Monte-Carlo (5.-12. april) og Madrid (22. april-3. mai). Sinner kan vinne opptil 3000 poeng hvis han vinner alle turneringene, mens Alcaraz skal forsvare 10 poeng i Miami, 1000 poeng i Monte-Carlo og ingen fra Madrid.
Etter Indian Wells var det andre bemerkelsesverdige endringer på rankingen, deriblant at Daniil Medvedev returnerte til topp 10 (opp én plass) etter å ha nådd finalen. Russeren, som tidligere var nummer 1 i verden, spilte noe av sin beste tennis siden han vant US Open i 2021.
Jack Draper og Holger Rune fikk store tilbakeslag: Briten falt 12 plasser til 26. plass på verdensrankingen etter at han ikke klarte å forsvare tittelen sin i fjor, mens dansken falt 10 plasser til 28. plass.