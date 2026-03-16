Hvordan endres ATP-rankingen etter Indian Wells 2026 for Sinner, Alcaraz, Draper, Medvedev...

Carlos Alcaraz startet 2026 på best mulig måte, med sin første Australian Open-tittel, etterfulgt av en ny tittel i Qatar. Tapet i semifinalen i Indian Wells for Daniil Medvedev, og den påfølgende seieren til Jannik Sinner, betyr imidlertid at avstanden mellom nummer 1 og 2 i verden blir stadig mindre, og Sinner har de beste forutsetningene for å vinne poeng, ettersom han gikk glipp av denne delen av sesongen i fjor.



Carlos Alcaraz - 13 550 poeng

Jannik Sinner - 11 400 poeng

Novak Djokovic - 5 370 poeng

Alexander Zverev - 4 905 poeng

Lorenzo Musetti - 4 365 poeng

Alex de Miñaur - 4 185 poeng

Taylor Fritz - 4 170 poeng

Felix Auger-Aliassime - 4 000 poeng

Ben Shelton - 3 860 poeng

Daniil Medvedev - 3 610 poeng



Begge spillerne forventes å delta i tre Masters 1000-titler de kommende ukene: Miami (18.-29. mars), Monte-Carlo (5.-12. april) og Madrid (22. april-3. mai). Sinner kan vinne opptil 3000 poeng hvis han vinner alle turneringene, mens Alcaraz skal forsvare 10 poeng i Miami, 1000 poeng i Monte-Carlo og ingen fra Madrid.

Etter Indian Wells var det andre bemerkelsesverdige endringer på rankingen, deriblant at Daniil Medvedev returnerte til topp 10 (opp én plass) etter å ha nådd finalen. Russeren, som tidligere var nummer 1 i verden, spilte noe av sin beste tennis siden han vant US Open i 2021.

Jack Draper og Holger Rune fikk store tilbakeslag: Briten falt 12 plasser til 26. plass på verdensrankingen etter at han ikke klarte å forsvare tittelen sin i fjor, mens dansken falt 10 plasser til 28. plass.