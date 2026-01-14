LIVE
      Hvordan er CES egentlig? Vi diskuterer dette og mer i den første The Gamereactor Show-episoden av 2026

      Alex tar oss gjennom CES-opplevelsen før vi vender oppmerksomheten mot videospill og hva vi forventer oss av resten av året.

      HQ

      Det har tatt oss litt lenger tid enn forventet å få The Gamereactor Show tilbake i full gang for å starte det nye året, men med god grunn. Medprogramleder Alex tilbrakte den siste uken i fantastiske Las Vegas, og opplevde det episke Consumer Electronics Show på nært hold. Du har sannsynligvis sett mye av denne dekningen allerede, kanskje ved å besøke vår dedikerte CES-underside, men siden dette er en av de største konferansene i hele året, har vi også viet mye tid til det på podcasten.

      I begynnelsen av showet tar Alex oss med gjennom CES-opplevelsen, og forteller hvordan det er å være på plass i Las Vegas og vandre rundt i de enorme hallene, og suge til seg tonnevis av teknologisk innovasjon underveis.

      Som en oppfølging av dette, og på grunn av det store AI-fokuset på CES, har vi en kort prat om hva den umiddelbare fremtiden bringer for kunstig intelligens, spesielt i videospillsektoren. Og dette er før vi snakker om hva vi forventer av spillindustrien i 2026 som helhet, det være seg fra PlayStation, Xbox, Nintendo, Valve, Grand Theft Auto VI, The Wolf Among Us 2 og mer.

      Få med deg den 76. episoden av showet nedenfor eller hos din valgte podcastleverandør, det være seg Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.

