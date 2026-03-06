Hvordan er de paralympiske vinterlekene i 2026 sammenlignet med den første utgaven som ble arrangert for 50 år siden?

HQ

Vinter-Paralympics 2026 starter i dag i Milano-Cortina, fra fredag 6. mars til søndag 15. mars, i en utgave som finner sted 50 år etter de første Paralympiske vinterlekene, som ble arrangert i Örnsköldsvik i Sverige i 1976 (og 66 år etter de første Paralympiske sommerlekene i Roma i 1960).

For 50 år siden deltok 16 nasjoner i det som den gang ble kalt "1. olympiske vinterleker for funksjonshemmede", med 196 utøvere totalt, med bare to idretter, alpint og nordisk, for amputerte og synshemmede utøvere. Vest-Tyskland og Sveits vant flest gullmedaljer, og svensken Birgitta Sund vant tre gullmedaljer.

I 2026-utgaven vil det være 612 utøvere fra 56 nasjoner, med 79 øvelser i seks idretter: alpint, skiskyting, langrenn, ishockey, snowboard og curling.

Kina (77 utøvere), USA (72), Canada (50 utøvere), Tyskland (48), Japan (46) og Italia (45) er de landene med flest utøvere.

Russland (7 utøvere) og Hviterussland (4) stiller også med utøvere som representerer deres flagg, i stedet for å bli ansett som nøytrale (i motsetning til andre olympiske arrangementer, inkludert vinterlekene som ble avsluttet i forrige måned), noe som førte til protester fra Ukraina, som vil boikotte åpningsseremonien sammen med Tsjekkia, Estland, Finland, Latvia, Litauen og Polen. Frankrike og Storbritannia nektet også å sende representanter for å protestere.

