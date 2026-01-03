Hvordan Famicom ble til NES og tok over verden

HQ

I dag er Nintendo en gigant som raskt ekspanderer utenfor spillverdenen, med satsinger på blant annet fornøyelsesparker og film. Selv om selskapet er godt over 100 år gammelt, kom den virkelige eksplosjonen i popularitet i form av en liten grå boks kalt NES.

Den ble utgitt som Famicom i 1983 og ble ganske populær, men det var da den kom til USA som NES i 1985 at det virkelig tok av. Reisen dit var imidlertid alt annet enn enkel, og i en ny dokumentarfilm - basert på en paneldiskusjon på Portland Retro Gaming Expo - følger vi alle vendingene som til slutt førte til at den japanske Famicom ble bygget om til NES og lansert utenfor Japan.

Panelet ledes av tre nøkkelpersoner bak arbeidet med NES (Gail Tilden, Lance Barr og Bruce Lowry), og de har mange spennende anekdoter å dele.