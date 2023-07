Hvordan Firewatch inspirerte undervannsfortellingen i Under the Waves: "Du føler deg virkelig forbundet".

HQ

Vi hørte første gang om det franske studioet Parallel's Under the Waves på fjorårets Gamescom. Da fortalte regissøren, Ronan Coiffec, allerede om lidenskapen og de dype personlige konnotasjonene som dette prosjektet har for ham og hele utviklingsteamet. Under the Waves er et narrativt eventyr der vi utforsker havets dyp mens vi leter etter en måte å redde det fra ødeleggelse.

Nå i 2023, og etter den nye forhåndsvisningen under Summer Game Fest i juni, møtte vi Coiffec igjen, og vi benyttet anledningen til å se nærmere på røttene til Under the Waves og inspirasjonskildene som ligger til grunn. Til å begynne med skulle man kanskje tro at undervannssuksessen Subnautica ville være en av grunnpilarene i dette eventyret, men Coiffec slo snart den tanken ut av hodet med et annet navn: Firewatch.

"I dette spillet ønsker vi virkelig å skape en forbindelse med havet, med verden, litt som i Firewatch, der du virkelig har en forbindelse med bakgrunnen rundt deg, så jeg vil si at det er mer et spill som er inspirert av den typen spill, som Firewatch, et veldig fortellende spill mer enn et Subnautica-actionspill. Så det er hovedsakelig fortellende, men veldig knyttet til verden rundt deg."

Når vi snakker om bevaring av havet og dets tilknytning til verdenshavene, kan vi ikke se bort fra en virkelig historisk figur som også har drevet utviklingen av Under the Waves på en mye dypere måte, nemlig Jacques Cousteau. I dette tilfellet innrømmer Ronan Coiffec at Cousteau-skikkelsen var en personlig drivkraft i utviklingen av eventyret.

For det første var det en personlig inspirasjon, for jeg vokste opp med Jacques-Yves Cousteau-dokumentarer, faren min var sjømann, så jeg vokste opp på den typen båter.

Så vi forteller også en historie om nostalgi, om minner, så for oss er utseendet og følelsen av den gamle dokumentaren en måte å skape den slags nostalgi på i gjengivelsen med kornene, med den slags kinematografisk følelse. Så for oss er det en måte å skape noe rørende, knyttet til fortiden og minnene."

Til tross for at det er et mysteriedrevet eventyr, er det visse elementer som kan skape situasjoner som fremmer fortellingen, for eksempel mangel på oksygen, noe som også fremkaller en helt spesiell visuell respons i spillet.

"Jeg vil si at vi gjerne vil skape noen metaforer i spillet, for du vet at det å være Under the Waves i havet alene er noe veldig sterkt, Stan har noen ting å løse med sin egen fortid og med overflaten.

Så det å være i havet uten nok oksygen osv. er en måte å redusere frykt og kompliserte ting på, så Stan må konfronteres med ting fra sin egen fortid osv. Tanken var å plassere Stan på en måte som gjør at noen ting kommer opp fra dypet på en ny måte, å leke med den typen realistiske ting, men samtidig rettferdiggjøre noen fantastiske ting, slik at spillet sakte men sikkert vil spille og falle av og til."

Lanseringsdatoen for Under the Waves er foreløpig satt til 29. august 2023.