Hvordan forklarer politikken Real Madrids fravær i Ballon d'Or?

Ballon d'Or-seremonien er fotballens mest glamorøse kveld, en global scene der fotballens beste spillere og trenere blir hyllet. For mange er det å vinne eller til og med å delta et karrieredefinerende øyeblikk. Men for Real Madrid har begivenheten blitt nesten usynlig, et fravær som ikke bare forteller en historie om sport, men også om politikk.

I fjor trakk Real Madrid seg fra seremonien i siste liten, noe som sjokkerte hele fotballverdenen. Avgjørelsen kom til tross for at syv av spillerne deres, deriblant Vinicius Junior og Jude Bellingham, var nominert til herrenes pris. Til slutt var det Manchester Citys Rodri som stakk av med prisen, og Madrid fikk ingen anerkjennelse denne kvelden.

Klubbens daværende trener, Carlo Ancelotti, kunne ikke motta Johan Cruyff-troféet for beste herretrener, og lagets utmerkelse som årets klubb ble ikke utdelt. Selv nå, flere måneder senere, har Ancelotti nylig mottatt prisen privat, uten noen offentlig anerkjennelse fra klubben.

I år fortsetter mønsteret. Madrids herrelag vil ikke delta, selv om Vinicius Jr, Bellingham og Kylian Mbappe igjen er blant de nominerte. Thibaut Courtois kan ta med seg Yashin Trophy for beste keeper hjem, og 20 år gamle Dean Huijsen er med i kampen om Kopa Trophy for verdens beste U21-spiller.

Likevel har de offisielle kanalene fra Madrid vært tause, og innsidere sier at avgjørelsen er helt og holdent drevet av klubbpresident Florentino Perez. Kilder med kjennskap til klubbens indre liv beskriver Perez' kontroll som absolutt. "Florentino kontrollerer alt: fotball, kommunikasjon, forretninger, alle avdelinger rapporterer til ham."

En slik sentralisering har preget begge presidentperiodene hans, og har ikke bare formet beslutningene på banen, men også hvordan klubben profilerer seg utad. Ballon d'Or-boikotten gjenspeiler et bredere mønster av paranoia og beleiringsmentalitet på Bernabeu, eller, som The New York Times uttrykker det: Real Madrids Ballon d'Or-boikott er en historie om politikk og paranoia.

Perez har lenge delt verden inn i allierte og motstandere, fans og kritikere, La Liga og UEFA, lokale dommere og medier. Kollapsen av European Super League i 2021, sammen med opplevde fornærmelser fra UEFA og France Football, har bare forsterket dette verdensbildet, ifølge flere kilder.

Internt har flyttingen skapt friksjon. Ansatte som jobber med kommunikasjon og sponsorer ser boikotten som et PR-messig feilsteg. For en klubb av Madrids størrelse tilbyr prisutdelingen global eksponering og kommersielle muligheter. "Det skapte mye frustrasjon", innrømmer en av de ansatte, og påpeker at avgjørelsen kom brått på og var dårlig kommunisert.

På kvinnesiden i klubben er det imidlertid en roligere virkelighet. Caroline Weir, som er nominert til Ballon d'Or, forventes å reise til Paris, men selv hennes nominasjon har ikke blitt bekreftet offentlig. Denne selektive tausheten illustrerer ytterligere i hvilken grad Perez' personlige syn på anerkjennelse og rivalisering påvirker klubbens budskap.

Ironisk nok har Ballon d'Or historisk sett vært en sentral del av Perez' Galactico-visjon. Tidligere superstjerner som Cristiano Ronaldo, Luka Modric og Karim Benzema brakte prestisje til klubben gjennom prisen. Men i dag, under Perez' ledelse, har seremonien blitt politisk ladet, en scene som oppfattes som rettet mot Madrid snarere enn en hyllest til fotballen.

På banen fortsetter Real Madrid å blomstre, med 37 trofeer i løpet av Perez' to perioder og rekordinntekter på over 1,2 milliarder euro i 2024-25. Likevel kaster de stadige kampene mot det som oppfattes som fiender (La Liga, UEFA, medier) en skygge over klubbens image.

Spillere, trenere og ansatte navigerer i et miljø der presidentens politikk kan veie tyngre enn betydningen av individuelle prestasjoner. Som en tidligere spilleragent oppsummerte det: "En klubb som Madrid kan ikke kjempe mot alle. Du kan ikke alltid være mot verden." Men under Perez er det nettopp den holdningen klubben inntar, selv når det innebærer å snu ryggen til en av fotballens mest berømte kvelder.