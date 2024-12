Hvordan går det med Pachuca? Møt den meksikanske rivalen til Real Madrid i FIFA Intercontinental Cup

HQ

Den første utgaven av FIFA Intercontinental Cup avsluttes i dag, i finalen mellom Real Madrid og Pachuca, som spilles i Qatar, på de samme stadionene som ble bygget for verdensmesterskapet i 2022, og som nå nesten alltid står tomme.

Hvis du ikke har fulgt så mye med, kan vi ikke klandre deg, for det er ganske forvirrende å forstå hva som er hva: Intercontinental Cup er en helt ny turnering, men bærer navnet til Intercontinental Cup som ble spilt mellom UEFA og CONMBEBOL-vinnere mellom 1960 og 2004 (også kjent som Toyota Cup), som ble erstattet av FIFA Club World Cup... som også har blitt fullstendig forvandlet i alt annet enn navnet fra og med neste sommer.

I Intercontinental Cup spiller UEFA Champions League-vinneren fra forrige sesong, i dette tilfellet Real Madrid, mot en av vinnerne av de seks andre konføderasjonene (Afrika, Asia, Oseania, Nord- og Sør-Amerika). Finalisten i år er Pachuca, som vant CONCACAF Champions Cup forrige sesong.

Møt Club de Fútbol Pachuca, Real Madrids rival i Intercontinental Cup

Club de Fútbol Pachuca er en av de viktigste fotballklubbene i Mexico. Det er også den eldste klubben, grunnlagt i 1892, selv om den ikke alltid har ligget i førstedivisjon. Det siste og så langt definitive opprykket til førstedivisjon kom i 1998, og "Tuzos", som de kalles på folkemunne, har vunnet sju Liga MX-titler siden den gang.

Den siste Liga MX-tittelen ble vunnet i 2022, selv om det er verdt å merke seg at den meksikanske ligaen er delt inn i to forskjellige titler (Apertura, som spilles i første halvdel av sesongen, og Clausura, som spilles i andre halvdel. Det året de sist vant en tittel, i Apertura 2022, ble de nummer to i Apertura 2022.

Inneværende sesong har imidlertid vært veldig dårlig. De fikk færrest poeng noensinne, og endte på 16. av 18. plass, i Apertura 2024, turneringen som ble spilt siden juli 2024 og frem til forrige uke.

Forrige sesong endte de på 11. plass av 18 i Apertura 2023, og på 7. plass i Clausura 2024, og gikk dermed videre til sluttspillet, men ble slått ut av den endelige vinneren, América.

Til tross for den dårlige sesongen på hjemmebane vant CF Pachuca den viktigste konføderasjonsturneringen, CONCACAF Champions Cup, som spilles i Nord-Amerika, Mellom-Amerika og Karibia (og som nesten hvert år domineres av et meksikansk lag).

I Champions Cup 2024 slo de Liga MX-mesteren Amética i semifinalen, og senere amerikanske Columbus Crew 3-0 i finalen den 1. juni. Dermed kunne Pachuca løfte Champions Cup for sjette gang i en turnering som Pachuca er spesielt gode i: De har vunnet den seks ganger siden 2002, forrige gang i 2017.

Pachuca har også kommet på tredjeplass i to FIFA Club World Cups, i 2008 og 2017. De skal møte Real Madrid for første gang: I det meksikanske laget er det noen spanske spillere, blant annet Gustavo Cabral fra Celta de Vigo eller Borja Bastón fra Real Oviedo, samt marokkanske Ousamma Idrissi, som tidligere har spilt for Sevilla, Ajax, Cádiz og Feyenoord.

Real Madrid og Pachuca møtes imidlertid igjen i juni, i FIFA Club World Cup, ettersom de er i samme gruppe.