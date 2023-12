Hvordan har året ditt med Xbox vært?

HQ

Slutten av året er alltid ensbetydende med massevis av lister over det meste, men nå er det på tide at du blir gjenstand for oppmerksomhet. Takket være et nytt verktøy lansert av TrueAchievements kan du nå sjekke ut året ditt med Xbox, for eksempel hvor mye Gamescore du har låst opp, hvilket spill du har brukt mest tid på, hvor mange titler du har spilt og så videre.

Gå tildenne siden for å bruke verktøyet og få infografikken nedenfor. Vi gleder oss til å se året ditt med Xbox, så legg gjerne inn resultatene dine i kommentarfeltet.