Hvordan HBO Max vil endre måten vi engasjerer oss i vinter-OL på

Vinter-OL i Milano-Cortina er rett rundt hjørnet, og HBO Max og Eurosport har inngått et samarbeid for å bringe full dekning av de store sportsbegivenhetene til alle markeder i Europa, gratis eller mot ekstra betaling utover HBO Max-abonnementet. Ingen sportspakke er nødvendig for å se vinter-OL mellom 6. og 22. februar og de paralympiske vinterlekene mellom 6. og 15. mars.

I tillegg har HBO Max utviklet en rekke innovasjoner for å gjøre det enklere enn noensinne å se på arrangementene. På HBO Max-lanseringen i Tyskland i forrige måned ble vi introdusert for teknologiene som brukerne vil finne senere denne uken, for de 19 dagene av lekene, som vil utgjøre tilsynelatende 850 timer med innhold mellom 16 idretter og 8 disipliner.

Utover å bare se på begivenhetene som alt annet innhold, vil vinter-OL ha spesielle funksjoner, som Key Moments, en måte å gå videre til de beste øyeblikkene i sendingen, som målene eller redningene. HBO Max vil også sende medaljevarsler: Når du ser på noe annet (fra lekene), vil de sende et varsel for å fortelle deg om en medaljehendelse finner sted i øyeblikket.

I tillegg, spesielt utviklet for disse lekene, vil det være en Multiview, som gjør det mulig å se forskjellige kanaler live. Denne Multiview-skjermen kan ikke tilpasses, men kurateres av HBO Max-redaktører og journalister for å fremheve de største begivenhetene i øyeblikket.

Men som med TV og film, vil opplevelsen bli personlig tilpasset hver enkelt bruker basert på deres preferanser, og til og med land, med fokus på de mest populære utøverne fra hvert land. Kommer du til å se vinter-OL denne uken?