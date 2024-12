Hvordan Home Alone foreldrene hadde råd til det fancy huset

I et nylig intervju med The Hollywood Reporter delte Home Alone regissør Chris Columbus nye detaljer om hvordan McCallister-familien hadde råd til sitt store hjem i Chicago. Columbus avslørte at Catherine O'Haras rollefigur, Kate McCallister, var en vellykket motedesigner, og viste til utstillingsdukkene i kjelleren som en ledetråd. Når det gjaldt Peter McCallister, spilt av John Heard, var regissøren usikker, men spekulerte i om han kunne ha jobbet i reklamebransjen, selv om han bestemt utelukket enhver tilknytning til organisert kriminalitet.

Columbus fortalte også om veien til å regissere Home Alone, inkludert hvordan et merkelig møte med Chevy Chase nesten førte til at han i stedet valgte å regissere National Lampoon's Christmas Vacation. Opplevelsene hans førte til slutt til det som skulle bli en av de mest elskede julefilmene gjennom tidene.

Synes du McCallister-foreldrenes karrierer står i forhold til deres overdådige livsstil? Hva tenker du om dette innblikket bak kulissene?