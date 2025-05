Hvordan jobber en tegneserieskaper i dag?

HQ

Selv om det var mange gjester på Comicon 25 Napoli-arrangementet nylig, fra mange forskjellige kunstneriske felt, er og blir tegneserieskaperne de vanligste og viktigste. I dette tilfellet Simone di Meo, en tegneserieskaper som er kjent for sine samarbeid med ulike forlag som Marvel, Disney og Titan Comics, i tillegg til å være hovedforfatter av den vanlige serien "Mighty Morphin Power Rangers". I 2022 ble han kåret til Best Cover Artist ved Ringo Awards, og nå har vi snakket med ham for å gå gjennom detaljer om arbeidsstilen hans.

Vi spurte den Torino-fødte kunstneren i Napoli om hans mest personlige verk, Li Troviamo Solo Quando Sono Morti, som i engelsk versjon er kjent som We Only Find Them When They're Dead. "Dette er et prosjekt jeg startet for omtrent fem år siden, og det er min første kreative serie for det amerikanske markedet", forklarer den unge forfatteren. "Det er en sprø sci-fi-greie, med guder og skip og en masse forskjellige ting. Jeg har skapt et nytt univers, noe som er veldig viktig for en kunstner.

Han fortalte oss også om sine preferanser når det gjelder tegnestil. "Jeg startet karrieren min som tradisjonell tusjtegner, med pensel og andre spisser, men nå jobber jeg digitalt med layout og farger. Noen ganger prøver jeg noe fysisk og skaper en fusjon mellom tradisjonelt og digitalt arbeid."

Det er verdt å merke seg at det ikke bare gjelder film eller dataspill, for også i denne bransjen er det viktig med korte omløpstider. "Jeg jobber vanligvis sju dager i uken, men noen ganger prøver jeg å ta en halv dag eller en dag fri for livets gjøremål. Etter ti års arbeid er ryggen min helt utslitt, og jeg prøver å trene annenhver dag. Jeg synes ikke det er et godt eksempel."

Til slutt ville vi vite om han hadde oppdaget noen måter å øke produktiviteten på, og svaret var klart og konsist. "Nei, man blir raskere av seg selv."

Se hele intervjuet nedenfor med undertekster.