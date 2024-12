Hvordan Jordan Mechner ga seg selv tillatelse til å fortelle familiehistorien sin i Replay, en grafisk roman du bare må lese

HQ

Jordan Mechner, kjent som skaperen av Karateka, Prince of Persia og The Last Express, har hatt en tverrfaglig karriere: dataspill, men også film, dokumentarfilm og tegneserieromaner.

Hans siste verk, Replay: Memories of an Uprooted Family, er hans første bok som både forfatter og illustratør, og det er også en svært personlig historie. Replay er en selvbiografi, og som sådan gir den et svært interessant innblikk i tilblivelsen av Karateka, Prince of Persia, dataspillindustrien på 80-tallet og til og med en AAA-reboot av Prince of Persia som ble utviklet i Ubisoft Montpellier, men som dessverre ble avlyst i 2019.

Men Jordans liv er også knyttet sammen med livet til hans egen familie, basert på bestefarens memoarer: hundrevis og hundrevis av sider som Mechner digitaliserte på WordPress og senere gjorde om til tegninger, fordi "tegning kan uttrykke ting som du ikke kan si på andre måter".

Den grafiske romanen kom ut på fransk i fjor, og har nettopp blitt utgitt i Spania av Garbuix Books. Under en presentasjon i Madrid nylig forklarte Mechner at minnene om bestefaren Adolf er en "gave", men at det tok ham en stund å innse det.

Jordan Mechner forteller denne historien for å hedre det hans foreldre og besteforeldre gikk gjennom

Hans jødiske familie flyktet fra Østerrike under nazistenes okkupasjon. De fleste av fetterne og kusinene hans overlevde ikke. Både bestefaren og faren, Francis Mechner (som fortsatt lever og er en anerkjent psykolog), måtte legge alt bak seg. En anekdote som kanskje reddet livet deres, er at Mechners bestefar tilfeldigvis hadde kjøpt noen av Hitlers tidligere malerier, som han brukte til å "kjøpe" dem ut av Østerrike.

Jordan, som ble født i New York i 1964, tilbrakte hele barndommen under samme tak og hadde den luksusen å kunne vie livet sitt til kunsten, noe enhver gamer burde være takknemlig for.

Jordan var lenge i tvil om han "hadde rett til å fortelle denne historien", helt til han ga seg selv tillatelse fordi "en av grunnene til at foreldrene mine gikk gjennom det de gjorde, var at barna deres skulle få et normalt liv".

"Uansett hvilken situasjon vi lever i, har vi ikke valgt den. Vi må få mest mulig ut av det vi har. Jeg har vært utrolig heldig, og den beste måten å hedre dem på er å gjøre det eneste jeg kan".

Når det gjelder den kansellerte Prince of Persia-rebooten (som ifølge Mechners egen bok senere ble omgjort til en annen IP før den ble helt kansellert), mener Mechner at "alle ugjorte prosjekter ligger i en sky, og det er best å la dem ligge der. Det er best å la det være litt uklart og spille de spillene vi har".

En spesiell takk til Madrid in Game, et videospillcampus, for å ha organisert denne spesielle samtalen med Jordan Mechner i anledning utgivelsen av Replays spanske utgave.