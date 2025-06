Hvordan kan Inter Miami nå åttedelsfinalen i klubb-VM?

HQ

Fire nye finalister til klubb-VM skal avgjøres mandag. Først den meget omstridte gruppe B, med PSG, Botafogo og Atlético de Madrid, som alle fortsatt har muligheter til å kvalifisere seg, avhengig av utfallet av to samtidige kamper vi kan følge live (20:00 BST, 21:00 CEST).

Dagens øvrige kamper spilles tirsdag morgen (fortsatt mandag kl. 21:00 lokal tid i Miami, Florida), og alle lagene i gruppe A har fortsatt muligheter, selv om de to klare favorittene er Palmeiras og Leo Messis Inter Miami. Begge leder gruppen med 4 poeng (én seier, én uavgjort), så en enkel uavgjort mellom de to vil gi dem muligheten til å kvalifisere seg, og dermed eliminere Porto og Al Ahly.

Gruppe A tirsdag 24. juni



Porto mot Al Ahly - 02:00 BST, 03:00 CEST



Inter Miami mot Palmeiras - 02:00 BST, 03:00 CEST



Forvent imidlertid ikke våpenhvile. Uavgjort vil være en fordel for Palmeiras, ettersom de vil gå videre som gruppevinnere, mens Inter Miami vil kvalifisere seg på andreplass. For å være helt ærlig er det ikke sikkert at det er positivt å være gruppeleder, ettersom de godt kan bli plassert mot PSG hvis de kvalifiserer seg bak Botafogo i gruppe A.

"Vi står kanskje overfor en av de viktigste kampene i klubbens historie", sier Inter Miami-trener Javier Mascherano. "Det ville vært en stor feil om vi gikk inn i den med tanke på å ikke spille den og bare tenke på resultatet. Vår idé er å vinne kampen slik vi alltid har gjort".

Hva om Inter Miami taper mot Palmeiras?

Inter Miami vil være fornøyd med uavgjort, men et tap vil bare være fatalt i ett scenario. Hvis den portugisiske klubben slår Al Ahly, vil Miami fortsatt kvalifisere seg som nummer to i gruppen selv med et tap. Hvis Inter Miami taper og Al Ahly slår Porto, vil egypterne stå likt med Miami med fire poeng. Al Ahly må imidlertid vinne med minst tre mål over Porto for å innhente målforskjellen til Miami.

Kort sagt, Inter Miami må sikre seg minst uavgjort, og hvis de taper, vil de være i orden hvis Porto vinner over Al Ahly.