Hvordan kan Jannik Sinner ta verdensrankingen fra Carlos Alcaraz i neste ATP-turnering

HQ

Jannik Sinner er i ferd med å tette luken til Carlos Alcaraz i kampen om verdensrankingen, etter å ha vunnet Indian Wells og Miami Open på rad, og dermed redusert avstanden fra 3150 poeng til 1190 poeng. Nå, inn i grussesongen, der Alcaraz skal forsvare 4 300 poeng og Sinner "bare" 1 950, er det mulig for Sinner å bli verdens nummer 1 allerede før Roland Garros.

Den gode nyheten for Alcaraz er at han er garantert å forbli verdensetter i minst én uke til: Denne uken blir hans 65. uke som verdensetter, og i neste uke vil han matche Sinners rekord på 66 uker.

Men det kan fort endre seg hvis Sinner vinner i Monte-Carlo (5.-12. april), der Alcaraz ble kronet i fjor, mens Sinner, som gikk glipp av denne delen av sesongen i fjor på grunn av en sanksjon, bare kan legge til nye poeng.

Dersom både Sinner og Alcaraz når finalen, blir det en direkte kamp om verdensrankingen: Vinner Alcaraz, beholder han tittelen, men vinner Sinner, blir han ny verdensener.

Nå har Sinner 12 400 poeng, hvis han vinner i Monaco, vil han ha 13 400 poeng. Selv om Alcaraz når finalen, vil 350 poeng bli trukket fra kontoen hans: fra 13 590 poeng nå til 13 240 poeng.