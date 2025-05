Hvordan kom The Gang på Out of Sights andrepersonsperspektiv?

HQ

Om et par uker lanserer utvikleren The Gang sitt uvanlige, stemningsfulle skrekkspill Out of Sight, og dette er en spesielt interessant idé ettersom det ikke bare foregår i et førstepersonsperspektiv, men også i et andrepersonsperspektiv. Siden det bare er en håndfull spill som utforsker andrepersonsperspektivet, spurte vi kreativ leder Per Hallros og utøvende produsent Patrick Berglind om hvordan de kom frem til spillmekanikken og hva den var inspirert av.

Til å begynne med fortalte Hallros oss dette i intervjuet som du kan se nedenfor med lokaliserte undertekster: "Det begynte egentlig med at vi kom på, hva er andrepersonsperspektiv? Og så undersøkte vi hvordan det kunne fungere i et spill. Og vi kom frem til en løsning der du har en løsrevet ... der øynene dine er i en annen karakter. Og så ble det en veldig sterk forbindelse mellom disse karakterene. Men jeg vil ha med meg kameraet for øynene mine, ikke sant? Så det ble en naturlig overgang til å ha førstepersonsdelen der du bærer det i armene dine. Og så ble det til et andrepersonsperspektiv. Du ser deg selv gjennom en annens øyne."

Berglind fortsatte deretter: "Jeg tror også, jeg mener, konseptet med 2D-spill, konseptet med, i dette tilfellet, 3D-spill. Og i stedet for å gå langt foran kurven og gjøre noe radikalt når det gjelder mekanikk som er veldig langt foran, ikke sant? Å ta aspekter og bare finjustere dem og perfeksjonere dem er litt mer interessant, i hvert fall for oss, enn å lage et 4D-spill med luktkontroller eller noe sånt. Det er kanskje litt langt ute. Men jeg tror det aspektet med andrepersonsperspektiv, jeg kan legge fra meg kameraet. Det er ganske enkelt, hvis det gir mening, konseptmessig. Men så har det vært en stor utfordring å perfeksjonere det i spillet. Jeg tror vi lyktes."

Hallros la så til følgende litt senere: "Jeg kan bare legge til at mye av det vi fant da vi gjorde research, er som i de gamle Resident Evil-spillene, der du har statiske kameraer, nesten som CCTV-kameraer, som følger med på en karakter og beveger seg statisk. Men så ble vi veldig fascinert av tanken om hva om det kameraet er en helt annen karakter? Og det er da du får samarbeidet eller overgangen mellom første- og andrepersonsperspektivet."

Out of Sight lanseres på PC og konsoller 22. mai, og du kan se hele intervjuet ovenfor for å få vite mer om hva slags skrekk det vil by på, hvordan sansene dine vil forråde deg i spillet, og også hvordan Little Nightmares og Driver: San Francisco bidro til å avgrense spillets visjon...