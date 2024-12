Hvordan låse opp Santa Snoop Dogg-huden gratis i Fortnite Winterfest 2024

HQ

Fortnites Winterfest 2024-arrangement er i full gang, og spillerne venter spent på ankomsten av det svært ettertraktede Santa Snoop Dogg-huden. Huden, som raskt har blitt høydepunktet i høytidsarrangementet, ble opprinnelig ryktet å slippe mellom 29. desember og 1. januar. Imidlertid har den populære Fortnite leaker HYPEX nettopp lagt ut en oppdatering som avslører at huden faktisk vil være tilgjengelig for å låse opp fra 25. desember.

Denne endringen betyr at du må holde øynene åpne når du besøker Winterfest Lodge. Som med tidligere år kan spillerne åpne en ny gave hver 24. time, så sørg for å logge inn daglig for å sikre at du ikke går glipp av denne festlige huden. Selv om den offisielle avsløringsdatoen har forskjøvet seg, er det tydelig at tålmodighet vil lønne seg for de som håper å legge til Santa Snoop Dogg-skinnet i samlingen sin.

Selv om det tidligere sirkulerte rykter om å bruke tredjepartsmetoder for å låse opp huden tidligere, er den tryggeste tilnærmingen fortsatt å vente på den offisielle utgivelsen. Tross alt kommer gode ting til de som venter.

Vil du feire høytiden med stil med Santa Snoop Dogg 25. desember?