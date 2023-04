Hvordan Lifeweaver vil forskyve metaen til Overwatch 2

HQ

Tidligere denne uken så vi avsløringen av Overwatch 2s nyeste helt, Lifeweaver. Som det har skjedd med de fleste heltene som er hentet inn i Overwatch 2, kommer han sannsynligvis til å riste opp metaen massivt når han slipper neste uke, men det ser ut til at Lifeweaver spesielt har mye i verktøykassen sin som vil få Overwatch 2 spillere til å revurdere hvordan de nærmer seg kampene sine.

Den første og mest åpenbare måten Lifeweaver kommer til å endre opp Overwatch spill er gjennom sin Petal Platform. Fra traileren har du allerede sett hvor kraftig denne evnen kan være, da den fungerer som en trykkplate som flytter allierte eller fiender opp i luften så snart de går på den. For dine allierte blir dette en svært nyttig funksjon, for ved å gi helter vertikalitet som tidligere ikke hadde muligheten til å komme seg høyt, for eksempel Soldier 76, gir du dem mange flere steder å regne ned ild på fienden fra. Når vi snakker om fiender, kommer Petal Platform til å være en av de mest frustrerende evnene å bli truffet av hvis du ikke drar nytte av det. Ultimates som Orisas kan nå lett bli ubrukelige, selv om en spiller ellers har posisjonert seg perfekt.

En annen av Lifeweavers evner som sannsynligvis kommer til å endre kamper, er hans Life Grip. Ikke bare gir dette en alliert usårbarhet for et kort øyeblikk, men det kan også trekke dem ut av fare. Trollene kommer sannsynligvis til å elske denne for å trekke folk i fare, men selv når de brukes riktig, har Life Grip noen store konsekvenser for Overwatch 2-metaen. Med evnen til å gjøre en alliert usårbar og endre posisjonen deres, forhindrer dette ikke bare at de blir drept av evner som ikke hadde noen tidligere teller, men det betyr også at du kan sette opp noen gode spill mye lettere. Du kan dra en Reaper fremover for den perfekte Death Blossom-posisjonen, for eksempel, eller ta noen ut av Zaryas Graviton Surge for et motspill.

Bortsett fra å kunne sette opp mange nye skuespill og posisjonere med sine evner, ser Lifeweaver også ut til å være en annen type støtte i skaden han kan gjøre. Fra den korte tiden vi har tilbrakt med helten, er det klart at han er i stand til å klare seg selv, og selv når han blir overfalt, kan han komme ut på toppen hvis du reagerer raskt nok. Dette betyr at i motsetning til noen andre healere i spillet, vil Lifeweaver ikke lett bli plukket av, noe som bare betyr at du nesten er garantert et flott Petal Platform-oppsett eller en clutch Life Grip-lagring.



Med sine unike evner og sin styrke i å forsvare seg, kommer Lifeweaver sannsynligvis til å være en av de sterkeste støttene vi har sett i Overwatch 2. Som en hovedhealer er det ikke engang slik at du bytter hans helbredende evner for hans nytte, da begge lett kan bli funnet i Lifeweaver. Om han blir den sterkeste helten vi har sett de siste månedene gjenstår å se, og selv med tiden vi har tilbrakt med ham vet vi at spillerne vil finne mye mer av styrkene hans å bruke i spillene sine. Men med den økte vertikaliteten Lifeweaver gir til hver helt, kombinert med hans evne til å redde hvem som helst når som helst på en relativt kort nedkjøling, ser det ut til at Overwatch 2s meta i stor grad vil skifte rundt denne karakteren. På din side vil du se hvem som komplimenterer ham best, mens fienden vil være ute etter å enten bare ta med sin egen Lifeweaver eller bygge et team som tar ham ned.

