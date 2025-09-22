Hvordan PSG-fansen vil forberede seg til Classique mot Marseille og Ballon d'Or samtidig

HQ

Ballon d 'Or-seremonien finner sted i kveld kl. 20:00 norsk tid, samtidig med Classique-kampen mellom Marseille og PSG. Kampen skulle egentlig spilles søndag kveld, men værforholdene gjorde det umulig, og reglene sier at ved siste tidsendring på grunn av været, skal kampen spilles dagen etter hvis mulig.

Dagen etter var mulig... men ubeleilig for PSG, ettersom mange av spillerne deres er med i kampen om prisen. Den store favoritten, Ousmane Dembélé, er skadet, så han vil delta på seremonien i Paris. Det samme gjelder Desiré Doué, som er spådd å vinne Kopa Trophy for beste spiller under 21 år.

På grunn av tidskollisjonen ba PSG om at kampen skulle spilles kl. 15:00 eller 17:00 på mandag, men dette ble avvist av den franske ligaen (LFP), da det ville hindre mange fans i å komme på en hverdag.

Det (kan) imidlertid bli en uforglemmelig mandag for PSG, som må følge begge kampene samtidig. Ifølge RMC Sport vil PSG-supporterne møtes på en bar i nærheten av Théâtre du Châtelet i Paris, og det er ventet at de senere vil feire i Paris' gater (i hvert fall hvis Dembélé ender opp med å vinne prisen).