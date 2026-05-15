Hvordan se Catalan GP i MotoGP og tider for kvalifisering, sprintløp og Grand Prix
Tider for Moto2-, Moto3- og MotoGP-løpene i Catalan GP 15.-17. mai.
Montmeló Circuit, et av de mest ikoniske løpene i MotoGP-sesongen, er stjernen i ukens Grand Prix, der Jorge Martín skal prøve å passere Marco Bezzecchi, etter at han nesten tok igjen dobbeltseieren i Le Mans i forrige uke.
Bezzecchi (128 poeng) og Martín (127 poeng) leder med de to beste førerne ganske langt bak (Fabio Di Giannantonio, 84 poeng, og Pedro Acosta, 83).
Hvis du ønsker å se MotoGP live denne helgen i Spania, har du flaks, for akkurat som med Spanias GP i Jerez forrige måned, vil Katalonias GP bli sendt gratis i Telecinco, i tillegg til den vanlige kanalen DAZN.
Catalonias GP: tider for kvalifisering, sprintløp og Grand Prix:
Fredag 15. mai
- MotoGP: Fri trening 1 - 10:45-11:30
- MotoGP: Trening - 15:00-16:00
Lørdag 16. mai
- MotoGP fri trening 2 - 10:10-10:40
- MotoGP-kvalifisering 1 - 10:50-11:05
- MotoGP-kvalifisering 2 - 11:15-11:30
- Moto3-kvalifisering 1 - 12:45-13:00
- Moto3-kvalifisering 2 - 13:10-13:25
- Moto2-kvalifisering 1 - 13:40-13:55
- Moto2-kvalifisering 2 - 14:05-14:20
- MotoGP Tissot Sprint (12 runder) - 15:00
Søndag 17. mai
- MotoGP-oppvarming - 09:40-09:50
- Moto3-løp (18 runder) - 11:00
- Moto2 Race (21 runder) - 12:15
- MotoGP Grand Prix (24 runder) - 14:00
I andre land er dette kanalene der du vil kunne se Catalan GP :
- Østerrike: Sky, Servus TV
- Balkan-landene (Bosnia, Serbia, Makedonia, Montenegro): Arena Sports
- Baltiske land: Estland, Litauen, Latvia: 3 Sport
- Belgia: PlaySports PlaySports, RTBF
- Bulgaria: Max Sport
- Kroatia Sportklub
- Kypros: Cyta Vision Cyta Vision
- Tsjekkia: Nova Sport6
- Danmark 3 Sport
- Finland Viaplay
- Frankrike: Canal+ Canal+
- Tyskland: Sky Sky, Red Bull, DF1
- Hellas Cosmote TV
- Ungarn: 4 Arena
- Italia Sky, Canala 8
- Nederland Zigo Sport, NOS
- Norge: Zigo Sport, NOS Sport3
- Polen: Polsat Sport Polsat Sport
- Portugal: Sport TV Sport TV
- Romania Prima Sport 3
- Spania: DAZN DAZN, Telecinco
- Sverige Sport Motor
- STORBRITANNIA TNT Sports
Etter Catalonias GP er det to ukers pause før Italias Grand Prix i Mugello 29.-31. mai, umiddelbart etterfulgt av Ungarns GP i Balaton 5.-7. juni.