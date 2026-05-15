Hvordan se Catalan GP i MotoGP og tider for kvalifisering, sprintløp og Grand Prix

Montmeló Circuit, et av de mest ikoniske løpene i MotoGP-sesongen, er stjernen i ukens Grand Prix, der Jorge Martín skal prøve å passere Marco Bezzecchi, etter at han nesten tok igjen dobbeltseieren i Le Mans i forrige uke.

Bezzecchi (128 poeng) og Martín (127 poeng) leder med de to beste førerne ganske langt bak (Fabio Di Giannantonio, 84 poeng, og Pedro Acosta, 83).

Hvis du ønsker å se MotoGP live denne helgen i Spania, har du flaks, for akkurat som med Spanias GP i Jerez forrige måned, vil Katalonias GP bli sendt gratis i Telecinco, i tillegg til den vanlige kanalen DAZN.

Catalonias GP: tider for kvalifisering, sprintløp og Grand Prix:

Fredag 15. mai



MotoGP: Fri trening 1 - 10:45-11:30



MotoGP: Trening - 15:00-16:00



Lørdag 16. mai



MotoGP fri trening 2 - 10:10-10:40



MotoGP-kvalifisering 1 - 10:50-11:05



MotoGP-kvalifisering 2 - 11:15-11:30



Moto3-kvalifisering 1 - 12:45-13:00



Moto3-kvalifisering 2 - 13:10-13:25



Moto2-kvalifisering 1 - 13:40-13:55



Moto2-kvalifisering 2 - 14:05-14:20



MotoGP Tissot Sprint (12 runder) - 15:00



Søndag 17. mai



MotoGP-oppvarming - 09:40-09:50



Moto3-løp (18 runder) - 11:00



Moto2 Race (21 runder) - 12:15



MotoGP Grand Prix (24 runder) - 14:00



I andre land er dette kanalene der du vil kunne se Catalan GP :



Østerrike: Sky, Servus TV



Balkan-landene (Bosnia, Serbia, Makedonia, Montenegro): Arena Sports



Baltiske land: Estland, Litauen, Latvia: 3 Sport



Belgia: PlaySports PlaySports, RTBF



Bulgaria: Max Sport



Kroatia Sportklub



Kypros: Cyta Vision Cyta Vision



Tsjekkia: Nova Sport6



Danmark 3 Sport



Finland Viaplay



Frankrike: Canal+ Canal+



Tyskland: Sky Sky, Red Bull, DF1



Hellas Cosmote TV



Ungarn: 4 Arena



Italia Sky, Canala 8



Nederland Zigo Sport, NOS



Norge: Zigo Sport, NOS Sport3



Polen: Polsat Sport Polsat Sport



Portugal: Sport TV Sport TV



Romania Prima Sport 3



Spania: DAZN DAZN, Telecinco



Sverige Sport Motor



STORBRITANNIA TNT Sports



Etter Catalonias GP er det to ukers pause før Italias Grand Prix i Mugello 29.-31. mai, umiddelbart etterfulgt av Ungarns GP i Balaton 5.-7. juni.