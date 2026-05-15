Hvordan se Catalan GP i MotoGP og tider for kvalifisering, sprintløp og Grand Prix

Tider for Moto2-, Moto3- og MotoGP-løpene i Catalan GP 15.-17. mai.

Montmeló Circuit, et av de mest ikoniske løpene i MotoGP-sesongen, er stjernen i ukens Grand Prix, der Jorge Martín skal prøve å passere Marco Bezzecchi, etter at han nesten tok igjen dobbeltseieren i Le Mans i forrige uke.

Bezzecchi (128 poeng) og Martín (127 poeng) leder med de to beste førerne ganske langt bak (Fabio Di Giannantonio, 84 poeng, og Pedro Acosta, 83).

Hvis du ønsker å se MotoGP live denne helgen i Spania, har du flaks, for akkurat som med Spanias GP i Jerez forrige måned, vil Katalonias GP bli sendt gratis i Telecinco, i tillegg til den vanlige kanalen DAZN.

Catalonias GP: tider for kvalifisering, sprintløp og Grand Prix:

Fredag 15. mai


  • MotoGP: Fri trening 1 - 10:45-11:30

  • MotoGP: Trening - 15:00-16:00

Lørdag 16. mai


  • MotoGP fri trening 2 - 10:10-10:40

  • MotoGP-kvalifisering 1 - 10:50-11:05

  • MotoGP-kvalifisering 2 - 11:15-11:30

  • Moto3-kvalifisering 1 - 12:45-13:00

  • Moto3-kvalifisering 2 - 13:10-13:25

  • Moto2-kvalifisering 1 - 13:40-13:55

  • Moto2-kvalifisering 2 - 14:05-14:20

  • MotoGP Tissot Sprint (12 runder) - 15:00

Søndag 17. mai


  • MotoGP-oppvarming - 09:40-09:50

  • Moto3-løp (18 runder) - 11:00

  • Moto2 Race (21 runder) - 12:15

  • MotoGP Grand Prix (24 runder) - 14:00

I andre land er dette kanalene der du vil kunne se Catalan GP :


  • Østerrike: Sky, Servus TV

  • Balkan-landene (Bosnia, Serbia, Makedonia, Montenegro): Arena Sports

  • Baltiske land: Estland, Litauen, Latvia: 3 Sport

  • Belgia: PlaySports PlaySports, RTBF

  • Bulgaria: Max Sport

  • Kroatia Sportklub

  • Kypros: Cyta Vision Cyta Vision

  • Tsjekkia: Nova Sport6

  • Danmark 3 Sport

  • Finland Viaplay

  • Frankrike: Canal+ Canal+

  • Tyskland: Sky Sky, Red Bull, DF1

  • Hellas Cosmote TV

  • Ungarn: 4 Arena

  • Italia Sky, Canala 8

  • Nederland Zigo Sport, NOS

  • Norge: Zigo Sport, NOS Sport3

  • Polen: Polsat Sport Polsat Sport

  • Portugal: Sport TV Sport TV

  • Romania Prima Sport 3

  • Spania: DAZN DAZN, Telecinco

  • Sverige Sport Motor

  • STORBRITANNIA TNT Sports

Etter Catalonias GP er det to ukers pause før Italias Grand Prix i Mugello 29.-31. mai, umiddelbart etterfulgt av Ungarns GP i Balaton 5.-7. juni.

