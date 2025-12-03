Hvordan se Formel 1-sesongfinalen i Abu Dhabi og tider for kvalifisering, Grand Prix

HQ

Det er sannhetens øyeblikk: Formel 1 avsluttes denne sesongen, og for første gang på lenge har vi tre førere med reelle sjanser til å ta tittelen. Lando Norris har selvfølgelig et klart overtak, men hvis vi husker at Verstappen i de siste løpene gikk fra å være over 100 poeng bak lederen Oscar Piastri til nå å være bare 12 poeng bak den nye lederen Lando Norris, kan alt skje...

Sesongfinalen blir på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi, noe som er gode nyheter for Norris, ettersom han vant her i fjor. Verstappen vant imidlertid i Abu Dhabi mellom 2020 og 2023. For Norris vil en topp 3-plassering, uavhengig av hva Verstappen eller Piastri gjør, være nok til å vinne tittelen... men forrige helg i Qatar endte han på femteplass, med Verstappen først: Det samme resultatet her vil gjøre nederlenderen til mester.

Hvis du ikke vil gå glipp av et eneste sekund av actionen, her er alle rutetabellene for trening, kvalifisering og Grand Prix søndag 7. desember :

Tider for Abu Dhabi Grand Prix

Fredag 5. desember:



Fri trening 1: 10:30 CET, 9:30 GMT



Fri trening 2: 14:30 CET, 13:00 GMT



Lørdag 6. desember



Fri trening 3: 11:30 CET, 10:30 GMT



Grand Prix-kvalifisering: 15:00 CET, 14:00 GMT



Søndag 7. desember:



Grand Prix: 14:00 CET, 13:00 GMT



Hvordan se Formel 1 Abu Dhabi Grand Prix direkte

Her er en liste over kringkastere av Formel 1 i europeiske markeder :



Belgia: RTBF/Play Sports



Danmark: TV3/Viaplay



Frankrike Canal+



Tyskland: Sky Deutschland/RTL Sky Deutschland/RTL



Italia: Sky Italia Sky Italia



Norge Viaplay/ V sport 1



Portugal DAZN



Spania: DAZN DAZN



Storbritannia og Irland: Sky Sports/Channel 4



Kommer du til å se sesongfinalen i Formel 1 denne helgen?