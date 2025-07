Hvordan se Jannik Sinner mot Novak Djokovic i Wimbledon, blir Nole klar til semifinalen?

HQ

Wimbledon-semifinalene i herresingle spilles i dag, fredag 11. juli, med en reprise fra semifinalen i Roland Garros for en måned siden: Jannik Sinner, verdens nummer 1, mot den syvdobbelte Wimbledon-mesteren Novak Djokovic. En kamp som starter i dag klokken 15:10 BST, 16:10 CEST, med stor forventning, men også alvorlig tvil.

Novak Djokovic, vinner i 2022, finalist i 2023 og 2024, vil få det tøft med å nå finalen i år. Jannik Sinner ser ut til å ha kommet seg helt etter fallet og slaget i albuen som nesten førte til at han ble eliminert ... helt til han ble reddet av klokken på grunn av Grigor Dimitrovs skade.

I mellomtiden led Djokovic et "stygt fall" på slutten av seieren mot Flavio Cobolli. Han trengte bare to poeng for å vinne 6-7(6), 6-2, 7-5, 6-4, men han skled på gresset og falt. Det tok et øyeblikk før han kom seg opp igjen og fullførte kampen. "Det er sånt som skjer på gress. Jeg har hatt en del av dem i løpet av min karriere på gress, sa han.

Dagen etter avbrøt han treningen, og det er nå tvil om han vil være 100 prosent klar til dagens kamp, selv om alt per nå ligger til rette for at kampen kan spilles i ettermiddag.

Slik ser du Wimbledon 2025

Nedenfor finner du en liste over kringkastere i Europa hvor du kan se kampen mellom Djokovic og Sinner, og selvfølgelig den andre semifinalen mellom Carlos Alcaraz og Taylor Fritz, som starter tidligere, kl. 13:30 BST, 14:30 CEST.