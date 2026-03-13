Hvordan se Kinas GP i Formel 1: tider for sprintløp og Grand Prix

HQ

Formel 1-sesongen fortsetter en uke etter sesongåpningen i Australia med Kinas Grand Prix på Shanghai International Circuit, nok en sjanse til å se hvordan de nye bilene oppfører seg, nå med to løp, ettersom det er det første GP-et med et sprintløp på lørdag og hovedløpet på søndag.

F1 Chinese Grand Prix-tider (CET og GMT/UK)

Dette kinesiske Grand Prix vil være litt mer praktisk enn Aussie GP i forrige uke, med Grand Prix på søndag som starter kl 8:00 CET, 7:00 GMT på søndag. Fortsatt tidlig, men bedre enn sprintløpet, som starter lørdag kl. 04.00 europeisk tid, kl. 03.00 britisk tid...



Sprint Race - lørdag 14. mars: 04:00 CET, 03:00 GMT



Kvalifisering - lør 14. mars: 08:00 CET, 07:00 GMT



Grand Prix - søn 15. mars: 08:00 CET, 07:00 GMT



Etter Australias Grand Prix leder George Russell med 25 poeng etter den første seieren, med Kimi Antonelli på andreplass og Charles Leclerc og Lewis Hamilton på tredje- og fjerdeplass. Mercedes og Ferrari dominans, og med den regjerende mester Lando Norris femte med ti poeng.