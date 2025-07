Hvordan se Tour de France Femmes 2025 og liste over etapper

HQ

Allerede førTour de France ble avsluttet forrige søndag, startet Tour de France Femmes fredag 26. juli i Vannes. Kvinnenes utgave av Tour de France er kortere, ni etapper frem til 3. august, men det er allerede én etappe mer enn i 2024, og hardere enn noen gang. Mens Tour de France for kvinner har blitt arrangert sporadisk siden 1955, noen ganger som amatørritt, var det i 2022 at det nåværende Tour de France Femmes avec Zwift ble født, som en del av UCI WorldTour for kvinner.

I fjor vant polske Katarzyna Niewiadoma (Canyon/Sram Zondacrypto) touren bare fire sekunder foran nederlandske Demi Vollering (FDJ-Suez), vinneren i 2023. En rivalisering ikke ulik den mellom Pogacar og Vingegaard, mindre berømt, men for hvert år hopper flere og flere seere for å se på kvinnerittet, samtidig som UCI har doblet minstelønnen for kvinneryttere (fra 15 000 euro til 31 000 euro).

Zwift, den nettbaserte sykkeltreningsappen som er offisiell sponsor av Tour de France for kvinner, sa også at kvinneandelen av nye abonnementer økte fra 18 % i 2022 til 23 % i 2025.

Etapper i Tour de France Femmes 2025



26. juli: Vannes - Plumelec



27. juli Brest - Quimper



28. juli: La Gacilly - Angers La Gacilly - Angers



29. juli: Saumur - Poitiers Saumur - Poitiers



30. juli: Chasseneuil-du-Poitou Chasseneuil-du-Poitou Futuroscope - Guéret



31. juli: Clermont-Ferrand - Ambert Clermont-Ferrand - Ambert



1. august: Bourg-en-Bresse - Chambéry Bourg-en-Bresse - Chambéry



2. august: Chambéry - Saint François Chambéry - Saint François Longchamp - Col de la Madeleine



3. august: Praz Sur Arly - Chatel Praz Sur Arly - Chatel



Hvordan se Tour de France Femmes 2025

I likhet med herrenes ritt kan Tour de France Femmes ses gratis i mesteparten av Europa, med offentlige kringkastere eller gratiskanaler. Her er en liste over hvordan du kan se Tour de France Femmes.

Max og Eurosport har rettighetene til Tour de France i hele Europa, men det kan også ses på tradisjonelle TV-kanaler som :

France: France Television

Tyskland: ARD ARD

Belgia RTVF

Danmark DKTV2

Irland TG4

Spania: RTVE RTVE

Nederland NOS

Norge TV2

Sveits SRG-SSR

Storbritannia TNT Sports