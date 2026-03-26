Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Sport

Hvordan se VM-kvalifiseringskampene i Europa 26.-31. mars direkte

Liste over kringkastere for de europeiske VM-kvalifiseringskampene denne uken.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Den siste fasen av VM-kvalifiseringen starter i dag torsdag 26. mars, med nøkkelkamper for Italia, Danmark, Sverige, Polen eller Tyrkia. Totalt spiller 16 lag i kveld, og 8 vil bli eliminert. Den 31. mars er det bare 4 igjen, som tar de fire siste ledige plassene til VM i juni.

Av de 16 lagene som deltar, kom 12 fra andreplassen i forrige kvalifiseringsprosess: Slovakia, Kosovo, Danmark, Ukraina, Tyrkia, Irland, Polen, Bosnia-Hercegovina, Italia, Wales, Albania og Tsjekkia. Fire ble lagt til på grunn av sine beste resultater i den forrige utgaven av UEFA Nations League: Romania, Sverige, Nord-Makedonia og Nord-Irland.


  • Italia mot Nord-Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT

  • Wales mot Bosnia-Hercegovina: 20:45 CET, 19:45 GMT

  • Ukraina mot Sverige: 20:45 CET, 19:45 GMT

  • Polen mot Albania: 20:45 CET, 19:45 GMT

  • Tyrkia mot Romania: 18:00 CET, 17:00 GMT

  • Slovakia mot Kosovo: 20:45 CET, 19:45 GMT

  • Danmark mot Nord-Makedonia: 20:45 CET, 19:45 GMT

  • Tsjekkia mot Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT

Samtidig avgjøres de to andre gjenværende plassene i sommerens FIFA-turnering i playoff-kampene mellom forbundene, som også spilles 26. og 31. mars:


  • Bolivia mot Surinam: 23:00 CET, 22:00 GMT

  • Ny-Caledonia mot Jamaica: 04:00 CET, 03:00 GMT (fredag)

Slik ser du EM-kvalifiseringskampene 26.-31. mars

UEFA vil sende alle disse kampene på en rekke kringkastere rundt om på kontinentet. Det er ikke sikkert at alle kampene er tilgjengelige i alle landene, men du finner et utvalg av kampene via premiumabonnement på UEFA.TV.

I tillegg er dette kringkasterne i Europa som vil sende VM-kvalifiseringskampene i Europa :


  • Belgia: VTM GO, DAZN, RTBF Auvio

  • Bosnia-Hercegovina: BHRT, Arena Sport

  • Bulgaria: BNT, gong.bg

  • Kroatia: gol

  • Kypros CyBC, Cytavision

  • Tsjekkia: CT Sport, Sport1 TV

  • Danmark TV2 PLAY

  • Estland ERR

  • Finland: MTV Katsomo MTV Katsomo, Yle Areena

  • Frankrike: lequipe.fr, TF1+

  • Georgia Channel1, Silk TV (Silknet)

  • Tyskland: ARD Sportschau ARD Sportschau, DAZN, RTL+, ZDF sportstudio live

  • Hellas: alphatv, NOVA Hellas

  • Ungarn M4 Sport Online, TV2 Play, NET4+

  • Island: Viaplay, Vefsjónvarp Viaplay, Vefsjónvarp Stöd 2

  • Italia: RAI PLAY RAI PLAY, Sky Sport

  • Nederland NOS, Ziggo Sport

  • Norge TV 2 Play

  • Polen: Polsat Box Go Polsat Box Go, TVP Sport

  • Portugal: RTP Portugal RTP Portugal, Sport TV Portugal

  • Republikken Irland RTÉ, Virgin Media Ireland

  • Romania: Antena 1 Antena 1, CLEVER MEDIA ROMANIA, Digi Sport

  • Serbia: Arena Sport, RTS Serbia

  • Slovakia: STVR Sport STVR Sport, Sport1 TV

  • Slovenia: Sportklub Sportklub

  • Spania RTVE PLAY, UEFA.tv

  • Sverige: Viaplay Viaplay

  • Sveits RSI, RTS, SRF, DAZN

  • Türkiye EXXEN, S Sport TV

  • Ukraina Megogo

  • Storbritannia BBC iPlayer, ITV1, S4C Clic, Prime Video UK

kovop / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballWorld Cup


Loading next content