Hvordan se VM-kvalifiseringskampene i Europa 26.-31. mars direkte
Liste over kringkastere for de europeiske VM-kvalifiseringskampene denne uken.
Den siste fasen av VM-kvalifiseringen starter i dag torsdag 26. mars, med nøkkelkamper for Italia, Danmark, Sverige, Polen eller Tyrkia. Totalt spiller 16 lag i kveld, og 8 vil bli eliminert. Den 31. mars er det bare 4 igjen, som tar de fire siste ledige plassene til VM i juni.
Av de 16 lagene som deltar, kom 12 fra andreplassen i forrige kvalifiseringsprosess: Slovakia, Kosovo, Danmark, Ukraina, Tyrkia, Irland, Polen, Bosnia-Hercegovina, Italia, Wales, Albania og Tsjekkia. Fire ble lagt til på grunn av sine beste resultater i den forrige utgaven av UEFA Nations League: Romania, Sverige, Nord-Makedonia og Nord-Irland.
- Italia mot Nord-Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Wales mot Bosnia-Hercegovina: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Ukraina mot Sverige: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Polen mot Albania: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Tyrkia mot Romania: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Slovakia mot Kosovo: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Danmark mot Nord-Makedonia: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Tsjekkia mot Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT
Samtidig avgjøres de to andre gjenværende plassene i sommerens FIFA-turnering i playoff-kampene mellom forbundene, som også spilles 26. og 31. mars:
- Bolivia mot Surinam: 23:00 CET, 22:00 GMT
- Ny-Caledonia mot Jamaica: 04:00 CET, 03:00 GMT (fredag)
Slik ser du EM-kvalifiseringskampene 26.-31. mars
UEFA vil sende alle disse kampene på en rekke kringkastere rundt om på kontinentet. Det er ikke sikkert at alle kampene er tilgjengelige i alle landene, men du finner et utvalg av kampene via premiumabonnement på UEFA.TV.
I tillegg er dette kringkasterne i Europa som vil sende VM-kvalifiseringskampene i Europa :
- Belgia: VTM GO, DAZN, RTBF Auvio
- Bosnia-Hercegovina: BHRT, Arena Sport
- Bulgaria: BNT, gong.bg
- Kroatia: gol
- Kypros CyBC, Cytavision
- Tsjekkia: CT Sport, Sport1 TV
- Danmark TV2 PLAY
- Estland ERR
- Finland: MTV Katsomo MTV Katsomo, Yle Areena
- Frankrike: lequipe.fr, TF1+
- Georgia Channel1, Silk TV (Silknet)
- Tyskland: ARD Sportschau ARD Sportschau, DAZN, RTL+, ZDF sportstudio live
- Hellas: alphatv, NOVA Hellas
- Ungarn M4 Sport Online, TV2 Play, NET4+
- Island: Viaplay, Vefsjónvarp Viaplay, Vefsjónvarp Stöd 2
- Italia: RAI PLAY RAI PLAY, Sky Sport
- Nederland NOS, Ziggo Sport
- Norge TV 2 Play
- Polen: Polsat Box Go Polsat Box Go, TVP Sport
- Portugal: RTP Portugal RTP Portugal, Sport TV Portugal
- Republikken Irland RTÉ, Virgin Media Ireland
- Romania: Antena 1 Antena 1, CLEVER MEDIA ROMANIA, Digi Sport
- Serbia: Arena Sport, RTS Serbia
- Slovakia: STVR Sport STVR Sport, Sport1 TV
- Slovenia: Sportklub Sportklub
- Spania RTVE PLAY, UEFA.tv
- Sverige: Viaplay Viaplay
- Sveits RSI, RTS, SRF, DAZN
- Türkiye EXXEN, S Sport TV
- Ukraina Megogo
- Storbritannia BBC iPlayer, ITV1, S4C Clic, Prime Video UK