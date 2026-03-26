Hvordan se VM-kvalifiseringskampene i Europa 26.-31. mars direkte

Den siste fasen av VM-kvalifiseringen starter i dag torsdag 26. mars, med nøkkelkamper for Italia, Danmark, Sverige, Polen eller Tyrkia. Totalt spiller 16 lag i kveld, og 8 vil bli eliminert. Den 31. mars er det bare 4 igjen, som tar de fire siste ledige plassene til VM i juni.

Av de 16 lagene som deltar, kom 12 fra andreplassen i forrige kvalifiseringsprosess: Slovakia, Kosovo, Danmark, Ukraina, Tyrkia, Irland, Polen, Bosnia-Hercegovina, Italia, Wales, Albania og Tsjekkia. Fire ble lagt til på grunn av sine beste resultater i den forrige utgaven av UEFA Nations League: Romania, Sverige, Nord-Makedonia og Nord-Irland.



Italia mot Nord-Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT



Wales mot Bosnia-Hercegovina: 20:45 CET, 19:45 GMT



Ukraina mot Sverige: 20:45 CET, 19:45 GMT



Polen mot Albania: 20:45 CET, 19:45 GMT



Tyrkia mot Romania: 18:00 CET, 17:00 GMT



Slovakia mot Kosovo: 20:45 CET, 19:45 GMT



Danmark mot Nord-Makedonia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Tsjekkia mot Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT



Samtidig avgjøres de to andre gjenværende plassene i sommerens FIFA-turnering i playoff-kampene mellom forbundene, som også spilles 26. og 31. mars:



Bolivia mot Surinam: 23:00 CET, 22:00 GMT



Ny-Caledonia mot Jamaica: 04:00 CET, 03:00 GMT (fredag)



Slik ser du EM-kvalifiseringskampene 26.-31. mars

UEFA vil sende alle disse kampene på en rekke kringkastere rundt om på kontinentet. Det er ikke sikkert at alle kampene er tilgjengelige i alle landene, men du finner et utvalg av kampene via premiumabonnement på UEFA.TV.

I tillegg er dette kringkasterne i Europa som vil sende VM-kvalifiseringskampene i Europa :



Belgia: VTM GO, DAZN, RTBF Auvio



Bosnia-Hercegovina: BHRT, Arena Sport



Bulgaria: BNT, gong.bg



Kroatia: gol



Kypros CyBC, Cytavision



Tsjekkia: CT Sport, Sport1 TV



Danmark TV2 PLAY



Estland ERR



Finland: MTV Katsomo MTV Katsomo, Yle Areena



Frankrike: lequipe.fr, TF1+



Georgia Channel1, Silk TV (Silknet)



Tyskland: ARD Sportschau ARD Sportschau, DAZN, RTL+, ZDF sportstudio live



Hellas: alphatv, NOVA Hellas



Ungarn M4 Sport Online, TV2 Play, NET4+



Island: Viaplay, Vefsjónvarp Viaplay, Vefsjónvarp Stöd 2



Italia: RAI PLAY RAI PLAY, Sky Sport



Nederland NOS, Ziggo Sport



Norge TV 2 Play



Polen: Polsat Box Go Polsat Box Go, TVP Sport



Portugal: RTP Portugal RTP Portugal, Sport TV Portugal



Republikken Irland RTÉ, Virgin Media Ireland



Romania: Antena 1 Antena 1, CLEVER MEDIA ROMANIA, Digi Sport



Serbia: Arena Sport, RTS Serbia



Slovakia: STVR Sport STVR Sport, Sport1 TV



Slovenia: Sportklub Sportklub



Spania RTVE PLAY, UEFA.tv



Sverige: Viaplay Viaplay



Sveits RSI, RTS, SRF, DAZN



Türkiye EXXEN, S Sport TV



Ukraina Megogo



Storbritannia BBC iPlayer, ITV1, S4C Clic, Prime Video UK

