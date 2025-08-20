Hvordan skaper man levende flerspillerverdener som puster? Vi snakker med Jimmy Wilhelmsson fra Exoborne -teamet

HQ

På Devcom ga Sharkmobs "Narrative Loremaster" Jimmy Wilhlemsson et innblikk i verdensbyggingen og det narrative designet bak det kommende ekstraksjonsskytespillet Exoborne. Selv om utgivelsesdatoen fortsatt er hemmelig, delte Jimmy hvordan studioet lager en spesiell, unik setting som blander spillerstyrt historiefortelling med et omhyggelig detaljert miljø.

"Jeg er Narrative Loremaster hos Sharkmob, og det har jeg vært i omtrent fem år," forklarte Jimmy. "Jeg har blant annet hjulpet verdensteamet med å skape en troverdig verden som bidrar til å legge til rette for den morsomme og engasjerende spillerfantasien."

I motsetning til tradisjonelle fortellingsdrevne spill, baserer Exoborne seg på dynamisk, fremvoksende historiefortelling som formes av spilleren. "Alle live-service flerspillerspill ... har egentlig ikke en lineær historiefortelling, men historiefortellingen skapes av spillerne selv, på grunn av de mange sosiale mekanikkene som du slipper løs i verdenen", sier Jimmy. "Det gjør det enda viktigere at verdenen du bygger er sammenhengende nok, slik at den styrker historiefortellingen som er unik, men som likevel peker i samme retning."

Spillet utspiller seg i et fiktivt Colton County som er ødelagt av ekstreme naturhendelser. Spillerne ikler seg avanserte drakter som reagerer på disse miljøutfordringene, og som også styrer spillets progresjon. "Exo-riggen spiller virkelig hovedrollen her. Du utvikler ikke karakterens ferdigheter eller talenter, du utvikler selve exo-riggen", bemerket Jimmy. "De er veldig knyttet til verden."

Du kan se hele intervjuet nedenfor, og følg med for mye mer fra Gamescom snart!