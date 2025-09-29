Hvordan spille Barkour, Metal Gear med hunder

Mens deltakere og seere av Tokyo Game Show-sendingene kan bli overrasket over den nysgjerrige action-stealth-plattformspilleren Barkour, hadde vi allerede hørt om det noen uker tidligere. Den gode nyheten er at vi nå har en trailer som fyller ut de tomme hullene om ideen om en hund som en Solid Snake-lignende actionhelt.

Den nye videoen som ble avduket på den japanske spillmessen viser oss T.H.U.N.D.E.R., en hundeagent på spesialoppdrag som må løse gåter, unngå fiender og bevege seg smidig gjennom farlig terreng for å utføre oppdraget sitt ved å ta seg av skurker med et våpenarsenal som er 007 verdig. Og mens han er i gang, må han markere reviret sitt med en flink gutt.

Barkour Spillet har ingen lanseringsdato ennå, men du kan legge det til på ønskelisten din på Steam, og senere denne uken vil Varsav Game Studios slippe en demo. Interessert?