Hvordan to av fotballens største kontroverser i år formet de nye reglene for rødt kort

Det internasjonale fotballforbundets styre (IFAB) har stemt for en ny regelendring for det kommende fotball-VM, som i utgangspunktet kun var ment for den kommende fotballturneringen i USA, Mexico og Canada mellom 11. juni og 19. juli. Avgjørelsen ble tatt to dager før den årlige FIFA-kongressen i Vancouver torsdag, og er et svar på to av de største fotballkontroversene denne sesongen: Prestiannis rasistiske fornærmelser mot Vinícius, og AFCON-finalen da Senegals spillere forlot banen.

Den nye regelen sier at dommerne kan vise direkte rødt kort i disse to tilfellene: når en spiller holder seg for munnen når han konfronterer en motstander, noe som ofte brukes for å fornærme og unngå å bli lest på leppene, eller når en spiller forlater banen i protest mot en dommeravgjørelse.

I en utslagskamp i Champions League mellom Real Madrid og Benfica skal Gianluca Prestianni fra Benfica ha brukt rasistiske skjellsord mot Madrids Vinícius, men han holdt seg for munnen slik at det ikke kunne bevises; Prestianni ble i stedet straffet for homofobiske skjellsord og fikk en mildere straff enn om det hadde vært rasistiske skjellsord.

Og i finalen i Afrikamesterskapet i januar forlot Senegals spillere banen i protest mot en dommeravgjørelse; de kom tilbake 17 minutter senere, og til slutt vant de kampen. Tittelen ble fratatt dem flere måneder senere fordi de brøt konkurransereglene, og gitt til Marokko, selv om den endelige avgjørelsen nå avhenger av Idrettens voldgiftsrett.

Disse reglene vil bli brukt i VM i sommer, men det vil være opp til arrangørene av andre turneringer å avgjøre om de ønsker å bruke disse reglene for rødt kort eller ikke.