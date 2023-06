Hvordan Tobii bygger øyestyring som forandrer spillverdenen

HQ

Stockholm-baserte Tobii er et 22 år gammelt selskap som i dag er verdensledende innen øyestyring, og etter at de hjalp Sony med øyestyring i PlayStation VR2 har navnet deres blitt mer synlig enn vanlig. Dette fikk oss i Gamereactor til å ringe spillekspert Thomas Papa for å finne ut mer om hvordan samarbeidet kom i stand og hvordan de ser for seg spillverdenen i 2023.

Gamereactor: Fortell litt om deg selv og om Tobii.

Papa: Jeg heter Thomas Papa og er spillekspert hos Tobii, som ble grunnlagt i 2001, og jeg jobber med implementering i ulike spill og hvordan teknologien vår kan forbedre og forsterke spillopplevelsen. Vi er for tiden 600 ansatte fordelt på 13 kontorer rundt om i verden, og vi har verdens største patentbibliotek på vårt felt med over 750 internasjonale patenter knyttet til øyestyring. Vi leverer teknologien vår til en rekke bransjer som forskning, utdanning, helsevesen, bilindustri og spill. Avdelingen Gaming er den minste av Tobiis ulike avdelinger og består i dag av 25 personer, men produktene våre støttes i dag av mer enn 170 spill, og siden 2014 har denne delen av virksomheten vokst hvert år.

Tobii eyetracking er nå verdensledende, og selskapet har 600 ansatte i 13 land.

Hva vil du si er det viktigste med den typen eyetracking dere utvikler?

Innlevelse. Innlevelse er nøkkelen til alt her, og etter min mening finnes det mange spill i dag der teknologien vår kan få deg til å bli en del av selve spillet eller spillverdenen på en måte som er vanskelig å beskrive før du faktisk har testet det. Teknologien vår gjør det på mange måter mulig for spillet å få kunnskap om deg som spiller, og det å kunne styre spillkameraet med øyebevegelser eller hodebevegelser, for eksempel, kan selvsagt gjøre en stor forskjell for innlevelsen.

Vi har testet The Division 2 med Tobii Eye Tracking, og det fungerer veldig bra.

Ja, nettopp. I det spillet har vi støtte for en funksjon som heter "Cover at Gaze", som betyr at spilleren søker dekning bak et objekt som han ser på, og selv om det kan høres upresist og vilkårlig ut, er det stikk motsatt. Det forenkler spillingen, gjør den mer intuitiv og forbedrer innlevelsen. I Assassin's Creed Valhalla har vi for eksempel et system der du kan plyndre bokser ved å se på dem, noe spillerne setter stor pris på. I F1 22 har vi et system som gjør spillets grensesnitt i spillet usynlig for å forbedre spillets innlevelse og realisme, men synlig hvis du ser hvor det ellers er plassert. I Star Citizen har vi et system der du velger mål i romkamper avhengig av hvor du ser, og så videre.

Thomas Papa er Tobiis spillekspert og en dedikert simracer.

Hva med en verden av simracing, racing og flyging?

Vi er også til stede og sterke der, og har for tiden som mål å utvide og forbedre vår støtte for ulike racingtitler, inkludert Assetto Corsa. Vi samarbeider for tiden med Alpine's esport-team for å gi førerne bedre muligheter til å posisjonere bilen før hver kurve og et evalueringsverktøy som gjør det mulig for esport-trenerne å bruke øyesporingsfunksjonaliteten til å se om førerne ser på de riktige tingene under selve kjøringen. Det vi har lagt merke til, er at erfarne profesjonelle førere ser mot toppunktet og visse markeringer eller visuelle signaler for å bekrefte det de allerede har funnet ut eller vet, mens uerfarne førere bruker samme type informasjon til å ta bestemte valg. Begge disse målgruppene kan selvsagt ha stor nytte av Tobiis teknologi.

Over 170 av dagens spill støtter Tobii Eye Tracking.

Her på Gamereactor har vi fulgt med på utviklingen i denne undersjangeren, og siden vi har et eget sim-racing-rom med en bevegelsesrigg i full størrelse, vil vi gjerne prøve headtracking for å få riggens bevegelser til å stemme bedre overens med grafikken i spillet.

Absolutt, det er også en av de detaljene som jeg tror kan forbedre realismen og innlevelsen, og vi vil selvfølgelig hjelpe dere med det.

Når det gjelder PS VR2, er teknologien deres helt avgjørende for hvor bra headsettet er og hvor godt den foveated gjengivelsen fungerer. Hva skjedde da du ble spurt av Sony om å delta i produksjonen av PS VR2?

Som jeg nevnte, har vi 13 kontorer rundt om i verden, hvorav ett er i Japan, og det var dit Sony henvendte seg tidlig i prosessen med PS VR2, og det føles veldig gøy for oss å være en del av det produktet.