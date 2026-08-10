Hvordan transdebatten har satt WNBA i brann de siste ukene

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Debatten om hvorvidt transkjønnede kvinner bør spille i WNBA har tilspisset seg de siste ukene, særlig etter at Indiana Fever-stjernen Sophie Cunningham 21. juli i et intervju med ESPN sa at hun ønsket å «beskytte unge jenter i garderoben» som ikke ville «møte biologiske menn», og dermed uttrykte hun sin motstand mot transkjønnede kvinners deltakelse i idretten.

Dette førte til at fans, journalister, trenere og noen spillere tok parti i debatten: Noen kritiserte Cunningham og har buet henne ut, mens andre støttet henne offentlig. For eksempel hadde Minnesota Lynx-treneren Cheryl Reeve på seg en T-skjorte som støttet transpersoners rettigheter.

Situasjonen ble enda mer opphetet da to tidligere NBA-spillere, Enes Kanter Freedom og Royce White, erklærte seg kvalifisert for WNBA-draften og sa at de oppfylte alle krav så lenge de selv identifiserte seg som kvinner, noe som ble oppfattet som en hån mot transsamfunnet (selv om de benektet det) og som en kritikk av de åpne og udefinerte kvalifiseringsreglene i WNBA, som ikke fastsetter noen kriterier om biologisk kjønn eller hormonnivåer.

Women's National Basketball Players Association, den viktigste fagforeningen for spillerne, reagerte med å fordømme «hat, krenkelser og demonisering» mot enhver person eller gruppe, inkludert transpersoner, som «bare nærer frykt, splittelse og skade».

Debatten forventes å fortsette en stund, ettersom WNBA-kommissær Cathy Engelbert i forrige helg sendte et notat til lagene, som ESPN rapporterte, der hun tok opp «spørsmål de siste ukene angående transpersoners deltakelse i kvinnebasket». WNBA-sjefen bekreftet at temaet vil bli diskutert av lagpresidenter og daglig ledere på et tidligere planlagt møte denne uken, og har så langt ikke kommet med noen offentlige kommentarer om saken.