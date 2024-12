Hvordan var året ditt med Xbox?

HQ

Vi har riktignok ikke kommet til nyttårsaften ennå, men faktum er at vi allerede nå kan få oppsummert 2024 med Xbox. Microsoft har nemlig lansert tjenesten Year in Review 2024.

Hvis du logger deg inn på lenken over, vil du kunne se hvilke spill du spilte mest, hvor mange ulike spill du spilte, hvor mye Gamerscore du fikk i løpet av året, hvilken periode du spilte mest, hva du spilte i ulike deler av året, hvilke formater du foretrekker, hvilke sjangre du foretrekker, hvem du liker å spille med og mye mer.

Det er også en melding fra Microsofts spillsjef Phil Spencer, som takker deg for i år og sier at for ham har Diablo IV og Fallout 76 vært hovedfokuset for hans oppmerksomhet, komplett med en nyttårshilsen.

For meg har, ikke overraskende, Like a Dragon: Infinite Wealth vært det mest spilte (nesten 200 timer), men nå gleder vi oss til å se listene dine. Del dem med oss i kommentarfeltet nedenfor.