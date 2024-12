Hvordan var ditt 2024 med PlayStation?

HQ

I forrige uke fortalte Jonas at Microsoft hadde åpnet sin årlige Xbox Year in Review. Dette er en tjeneste som viser Xbox-brukere mye informasjon om hvordan året deres i Xbox-familien har vært, og nå er det Sonys tur.

Det japanske selskapet har startet sin PlayStation Wrap-Up for 2024, noe som betyr at du får se hvor mange spill du har spilt, hvor mange timer du har spilt visse spill, antall trofeer du har oppnådd, favorittsjangre og mer. Det som gjør årets tjeneste ekstra fascinerende, er at den inkluderer historisk informasjon fra da du opprettet PlayStation Network-kontoen din, så noen av oss vil kunne se statistikk som er samlet inn i mer enn et tiår...

Det er imidlertid ett problem, for det virker som om millioner av PlayStation-spillere prøver å få tak i disse morsomme detaljene samtidig. Dette har ført til stadige krasj på nettstedet, så det kan hende at du ikke får sammendraget ditt på en time eller to.