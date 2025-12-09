Hvordan var ditt år med PlayStation i 2025?

HQ

PlayStation Studios har fortsatt et par overraskelser igjen for oss i 2025, inkludert en ny titt på Saros senere denne uken, men Sony har uansett bestemt seg for å oppsummere spillåret ditt i økosystemet tre uker før det avsluttes.

Årets PlayStation Wrap-Up-funksjon ble nemlig lansert i dag, noe som betyr at du får en kul oppsummering av alt du har opplevd på PlayStation-systemene i 2025. Jeg liker det nye designet, som gir en fin oversikt over de mest spilte spillene dine, favorittsjangrene, hvor mange timer du har spilt, ulike Trophy-milepæler og mye mer.

Du får også en ny avatar når du går gjennom den, selv om jeg tviler sterkt på at den kommer til å erstatte din vanlige. Bare klikk her for å se sammendraget ditt for 2025, og del gjerne noen morsomme fakta om ditt år nedenfor. Du kan se en del av min i bildet nedenfor.