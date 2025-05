Hvorfor arrangeres play-in mellom LAFC og Club América så sent?

HQ

Mens de fleste europeiske fotballfans venter spent på lørdagens Champions League-finale mellom PSG og Inter, vil en annen stor fotballkamp finne sted lørdag 31. mai på BMO Stadium i Los Angeles: en "play-in" mellom Los Angeles FC og Club América. En klubb med knapt sju års historie (LA FCs første sesong var i 2018, og de vant MLS' supporterskjold i 2019) mot en av grunnleggerne av den meksikanske ligaen for 108 år siden.

Og hvorfor kolliderer de? Fordi en av dem blir medlem av Club World Cup neste måned. De erstatter Club León, som ble diskvalifisert i mars, da de var eid av Grupo Pachuca, som også eier Pachuca, et lag som også deltar i turneringen. FIFA er imot multieierskap, og i dette tilfellet kan det å eie to deltakende klubber skape interessekonflikter. Til tross for deres protester diskvalifiserte FIFA Club León, som hadde kvalifisert seg til konkurransen med sportslige meritter (León vant CONCACAF Champions Cup i 2023 - Pachuca vant i 2024).

For å finne en erstatter valgte FIFA Club América, det best rangerte laget på FIFA Club World Cup-konføderasjonens rangering ved avslutningen av CONCACAF Champions Cup i 2024, og LAFC, som kom på andreplass i CONCACAF Champions League i 2023 og tapte for León.

Vinneren går videre til gruppe D, der han møter de nylige Conference League-mesterne Chelsea, sammen med Flamengo og Espérance Sportive de Tunis. Kampen spilles kl. 19.30 lokal tid i Los Angeles 31. mai (det vil si kl. 04.00 den 1. juni i CEST, kl. 03.00 i britisk sommertid), så på søndag vil vi fortelle deg hvem som møter Chelsea 16. juni.