Hvorfor ble ikke The Acolyte fornyet for en andre sesong?

Vi kunngjorde allerede i et innlegg tilbake i august at Disney hadde trukket støpselet på The Acolyte, live-action Star Wars-serien som hadde premiere på Disney + i fjor sommer. Selv om serien fikk blandet kritikk fra kritikerne (du kan lese hele anmeldelsen vår via følgende lenke), ble de høye produksjonskostnadene til slutt for mye for Disney til å rettferdiggjøre en andre sesong. Alan Bergman, medformann for Disney Entertainment, delte nettopp avgjørelsen med Vulture, og forklarte at selv om showet presterte rimelig bra, var ikke økonomien lagt opp for en fornyelse.

Premieren i juni tilbød serien med åtte episoder et nytt syn på Star Wars-universet, satt i løpet av de siste dagene av High Republic-tiden. Den fulgte en tidligere Padawan, spilt av Amandla Stenberg, som slo seg sammen med sin jedimester for å etterforske et mørkt mysterium.

Mens serien fikk 78% score fra kritikerne på Rotten Tomatoes, fortalte seertallene en annen historie, og falt til skuffende 18%. Så seernes vurdering var langt fra enstemmig, og mange fans kritiserte åpent serien, spesielt den mangfoldige rollebesetningen, noe som utløste en betydelig motreaksjon.

Alan Bergman forklarte at selv om serien hadde sine øyeblikk, var produksjonskostnadene rett og slett for høye til å gjøre en ny sesong gjennomførbar. I mellomtiden blomstrer andre Star Wars-prosjekter, som Skeleton Crew og den kommende Andor sesong 2, som ser bedre trekkraft. I tillegg kan fansen fortsatt se frem til en film med Mandalorian-tema som kommer på kino i mai 2026.

Amandla Stenberg, som spilte hovedrollen i serien, tok tidligere i år bladet fra munnen og erkjente den tøffe kritikken serien har møtt, spesielt når det gjelder rollebesetningen. Hennes medspiller, Lee Jung-jae, uttrykte håp om at historien en dag kunne fortsette, selv om serien ble avbrutt. Med tanke på seriens opp- og nedturer, kan man spørre seg om Disney burde ha gitt The Acolyte en ny sjanse, eller om beslutningen om å legge den ned var riktig?