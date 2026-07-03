Hvorfor ble Kroatias mål i det 103. minutt mot Portugal underkjent av «snickometeret»?

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VM-kampen i 16-delsfinalen mellom Portugal og Kroatia ga den mest iøynefallende bruken av «snicko»-teknologien så langt i VM, et begrep hentet fra cricket, som refererer til en teknologi som automatisk registrerer om ballen har blitt berørt. I dette tilfellet ble den brukt til å fastslå at Kroatias utligningsmål i det 103. minutt var offside, noe som endte kampen med 2–1 til Portugal.

Josko Gvardiol var i riktig posisjon da han dyttet ballen i mål, men før han satte den inn, var det en svak berøring med hodet fra Igor Matanovic, noe som ble regnet som en «pasning» og automatisk innebar at Mario Pasalic var i offsideposisjon.

Og de vet at Matanovic hadde en liten kontakt med ballen takket være sensorer i ballen: ballen har en mikrochip og registrerer selv den minste berøring; teknologien er halvautomatisk, akkurat som offside-teknologiene, og gir ikke rom for tolkning.

«IMU-sensorene innebygd i Trionda-ballen er i stand til å registrere enhver liten berøring, noe som vises for seerne i sendingen som en «hjerterytmegrafikk», og gir dommerne et enestående datagrunnlag for å ta raske og nøyaktige avgjørelser», sa FIFA, men fansen er ikke overbevist og viser en vinkel av reprisen der Matanovic ikke ser ut til å treffe ballen med hodet...

Men selv om det er en svært liten berøring, selv om det ser ut til at den ikke endrer ballens retning, så er det slik at hvis teknologien sier at en berøring skjedde, så skjedde den: det er ingen tvil om feilfunksjon og ikke rom for tolkning. Berøringen gjorde at den andre spilleren sto i offside, og dermed ble alt som skjedde etterpå annullert.

Naturligvis er de kroatiske supporterne rasende, og Kroatias trener Zlatko Dalic sa at VAR hadde gått for langt. «VAR dreper følelsene, den dreper alt inni deg. Vi har gått for langt med VAR.»