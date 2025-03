Hvorfor ble Leclerc, Hamilton og Gasly diskvalifisert fra Kinas Grand Prix?

HQ

Kinas Grand Prix sist søndag fikk en uvanlig avslutning, da tre førere ble diskvalifisert, deriblant begge Ferrari-førerne, Charles Leclerc og Lewis Hamilton, som endte på femte- og sjetteplass, men som ble fratatt poeng. Pierre Gasly, som endte på ellevteplass, ble også diskvalifisert.

Hvorfor ble de diskvalifisert? Som Formula1.com forklarer, var bilene til Ferraris Leclerc og Alpines Gasly undervektige. Det bryter med artikkel 4.1 i det tekniske reglementet, som sier at bilene ikke kan veie mindre enn 800 kg. Begge bilene veide nøyaktig 800 kg, men en drivstofftømming fra en prosedyre gjorde at litt over 1,1 kg drivstoff ble fjernet fra begge bilene, og dermed ble de lettere enn regelen.

Hamiltons situasjon var annerledes: Slitasjen på skrensene viste seg å være under minimumskravet på 9 mm tykkelse. Artikkel 3.5.9 i det tekniske reglementet krever en minimumstykkelse på 9 mm for plankeenheten, men den ble funnet å være 8,6 mm (LHS), 8,6 mm (bilens senterlinje) og 8,5 mm (RHS).

Denne avgjørelsen betyr at Esteban Ocon, Kimi Antonelli, Alex Albon og Ollie Bearman rykker opp to plasser, mens Lance Stroll og Carlos Sainz rykker opp én plass og tar noen poeng, samtidig som det er gode nyheter for McLaren, som hadde to førere på pallen på søndag.

Ferrari forklarte i en uttalelse at Leclercs problem skyldtes deres strategi med kun ett depotstopp, noe som førte til at dekkslitasjen var svært høy, og at bilen dermed ble undervektig. Samtidig tilskriver de Hamiltons problem til en feilvurdering, aksepterer straffen og legger til at de ikke hadde noen intensjon om å oppnå noen fordel. Alpine la ut en tweet, der de ganske enkelt sier at de aksepterer avgjørelsen og går videre til Japan (4.-6. april).