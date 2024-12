Hvorfor blir Baldur's Gate 3 utsatt for anmeldelsesbombing fra kinesiske spillere etter The Game Awards?

HQ

Etter en tale av Larian Studios' Swen Vincke på The Game Awards, ble Baldur's Gate 3 målet for en anmeldelsesbombingskampanje på Steam, ledet av noen kinesiske spillere.

Kontroversen stammer fra Vinckes kritikk av selskapers grådighet, der han forsvarte spill som prioriterer kreativitet og utviklerens velvære fremfor salg. En feilaktig oversettelse av kommentarene hans i Kina skal ha fremstilt Vincke som om han avviste viktigheten av spillerstøtte gjennom salg, noe som gjorde noen fans sinte.

Andre var frustrerte over at Black Myth: Wukong ikke vant prisen for årets spill, som i stedet gikk til Astro Bot. Siden Astro Bot ikke finnes på Steam, ser det ut til at noe av denne frustrasjonen har blitt rettet mot Baldur's Gate 3 (et spill fra Larian Studios, hvis grunnlegger og administrerende direktør, Swen Vincke, overrakte GOTY-prisen, med Astro Bot som vinner).

Til tross for over 500 negative anmeldelser på Steam på én enkelt dag, har kampanjen hatt liten innvirkning på spillets overveldende positive vurdering, og de støttende fansen har møtt motreaksjonene med ros for spillets kvalitet.

Denne episoden belyser den kritiske rollen som nøyaktige oversettelser spiller i globale spillmiljøer, og reiser spørsmålet: Hva synes du om anmelderbombing som en form for protest i spillkulturen? Bør plattformene ta sterkere grep for å håndtere slike situasjoner?