Hvorfor dagens etappe i La Vuelta a España blir avgjørende for sammenlagtstillingen

HQ

La Vuelta a España er inne i sin siste fase: det gjenstår bare fire etapper, inkludert dagens, før rittet avsluttes denne søndagen i Granada. Siden Tadej Pogacars fall har Enric Mas vært leder: da hadde han et forsprang på ett minutt over Primoz Roglic, og i fjelletappene siden har han utvidet det til to minutter. Nøyaktig 2:06 minutter foran Felix Gall, som ligger på andreplass, og 2:10 minutter foran Primož Roglič, som ligger på tredjeplass, selv om de fleste forventer at Roglič vil redusere dette forspranget betydelig i dag.

Hvorfor? Fordi Roglic, som har vunnet La Vuelta fire ganger, er den bedre sprinteren, og dagens etappe er en 32,5 km lang individuell sprint mellom El Puerto de Santa María og Jerez de la Frontera, med bare 190 meter stigning.

Dagens individuelle tidsprøve (etappe 18) starter kl. 14:50 CEST, og Enric Mas er den siste til å starte kl. 16:55 CEST.

Vi vet at det vil bli et tidstap mot Roglic», sa Movistar

I den første etappen av La Vuelta, en sprint i Monaco (på under 10 km), oppnådde Roglic den beste tiden av de tre, selv om han bare var 11 sekunder raskere enn Mas. Pogacar vant den sprinten.

Ifølge Iván Velasco, prestasjonsdirektør i Movistar Team, forventer de at Mas vil miste noe av ledelsen: «Vi vet at det vil bli et tidstap i forhold til Roglic, men vi skal prøve å håndtere disse forskjellene og holde alt under kontroll», sa han til AS.

«Det vil også avhenge av hvordan beina til Roglic føles. Basert på våre historiske data ligger spennet mellom to og tre sekunder per kilometer. Hvis Enric har en god dag, bør tapene ikke overstige ett minutt, høyst 1:20 eller 1:30. Det er det vi sikter mot».

Dette vil gi Enric Mas et forsprang på ett minutt å forsvare, og sannsynligvis øke, i de to siste fjelletappene på fredag og lørdag. Selv om disse trolig vil være mer avgjørende, er det i dag vi får vite om Enric Mas sikrer seg seieren… eller om Roglic, tvert imot, holder spenningen i live helt til slutten.