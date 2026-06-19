Hvorfor den negative reaksjonen på « God of War: Laufey » er

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Under Sonys «State of Play» den 2. juni ble det annonsert en spin-off til den elskede «God of War»-serien med tittelen «God of War: Laufey», ble annonsert med 20 minutter med helt nye spillopptak, og i disse fikk fansen et glimt av den magiske verdenen som hovedpersonen Faye (spilt av Deborah Ann Woll) skal reise gjennom for å komme seg hjem til Kratos og Atreus. Ved hennes side vil en gelékube som minner litt om «Forspoken» og dens sverdvenn lede henne i sikkerhet (den kosmiske kuben Phranque vil bli spilt av skuespilleren Jack Quaid, og sverdet Rue vil bli spilt av skuespillerinnen Perlina Lau).

Bare minutter etter at tittelen ble kunngjort, flommet kvinnefiendtlige, bitende kommentarer over internett. «God of Woke» og «God of War: Laundry» ble populære søkeord på nettet.

To ting kan være sanne samtidig. Laufeys verden virker langt fjernet fra det opprinnelige «God of War»-materialet, og valgene av følgesvenner føles så malplassert at det minner om et Nintendo-fantasispill med snakkende gjenstander som hjelpere. Som opphavsmann til serien uttrykte David Jaffe det på sin stream under kunngjøringen på State of Play: «Dette er ikke God of War. Jeg vet ikke hva i helvete dette er. Dette er som en eller annen fantasyroman.» Det er et dristig trekk fra Santa Monica Studio å ta en elsket IP og fjerne «God of War» fra «God of War», men ved å tilby et nytt perspektiv på en allerede etablert karakter i serien, kan God of War: Laufey være det friske pustet som trengs i et mannsdominert sjanger.

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Men bare fordi et spill – faktisk et spin-off-spill – tar en ny retning og eksperimenterer med forskjellige verdener, følgesvenner og hovedpersoner, betyr ikke det noe for spillets kvalitet. Et av de mest suksessrike spillene i 2026, Resident Evil Requiem, tok en unik tilnærming til serien med både kjente og nye ansikter, to fortellinger som spilles om hverandre og tilbyr unike kampstiler. For Capcom ble dette trekket gjennomført med stor suksess og etablerte Resident Evil Requiem og Grace Ashcrofts historie som en av de viktigste i serien. Interessant nok møtte imidlertid også dette spillet lignende motreaksjoner da det ble annonsert, av de samme grunnene som God of War: Laufey også har vært gjenstand for intens kritikk.

Folk er opprørte over at en kvinne står i spissen for tittelen. Faye er ikke en ny karakter i God of War-serien, og hun har vært en sentral figur gjennom hele Kratos’ historie – han har til og med kommentert at hun «kjempet vakkert» da hun var i live (noe som definitivt stemmer, ettersom kampscenene hennes i spillopptakene var helt rå). I traileren våkner Faye opp i Everywhen, et rike der ulike guder kjemper om makten. Det vrimler av farlig magi og hensynsløse guder, og er den perfekte rammen for en «God of War»-spinoff.

Faye går fryktløst gjennom den viltvoksende vegetasjonen i Everywhen og kjemper seg brutalt gjennom en horde av mystiske hybrider mellom planter og skapninger, og parerer angrepene deres med letthet. Bevegelsene og kampene hennes ser tilfredsstillende og uanstrengte ut, og byr på en engasjerende og spennende kamp. «Jeg har allerede sagt det, jeg skal drepe deg!» skriker hun til Begtse mens han håner henne og undervurderer kreftene hennes – akkurat som noen av dem som har sett denne traileren og gått på nettet for å gi uttrykk for sine meninger. Spillopptaket avsluttes med det som ser ut som at Faye lander det avgjørende slaget mot Begtse, og dermed til slutt beviser at han tok feil og vinner kampen.

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En ting som kan nevnes, er at den merkelige kuben som glir rundt i arenaen mens Faye kjemper, er litt distraherende, og av og til gir den et (noe) nyttig dytt til angriperne under kampen – ofte til fiendenes store fortvilelse – noe som resulterer i et kraftig sveip som får kuben til å fly tvers over arenaen i nederlag. Dette virker veldig malplassert for en «God of War»-tittel, og det er forståelig at mange fans som ser traileren for første gang, kan bli overrasket over hvor annerledes dette spillet føles sammenlignet med de tidligere utgivelsene. Dette var imidlertid bare de første 20 minuttene av spillopplevelsen for det vi kan forvente vil bli et spill på 20–30 timer, basert på de andre utgivelsene i serien. Santa Monica Studio har alltid levert innholdsrike og omfattende spill som er solide, og God of War: Laufey vil nesten helt sikkert ikke være noe unntak.

Det er så synd at vi i 2026 fortsatt ser kvinnefiendtlige ytringer i spillmiljøet. Som kvinnelig journalist og spillentusiast har det alltid vært noe spesielt for meg å se kvinnelige karakterer i spill som mektige og unike hovedpersoner. Når det gjelder God of War: Laufey, holder den uberettigede og bisarre kritikken som Santa Monica Studio møter for å ha en sterk kvinne i spissen for et spin-off-spill, et speil opp mot de rigide og uforanderlige holdningene som enkelte i spillmiljøet har – holdninger som er utdaterte og i strid med den tiden vi lever i. Denne motreaksjonen ville ikke vært halvparten så aggressiv hvis for eksempel Atreus hadde vært hovedpersonen. Kjønn har alt å gjøre med kritikken her, og det er rimelig å si at det er deprimerende at folk i 2026 fremdeles er redde for å se kvinner i maktposisjoner. Faye er en representasjon av alle kvinner; sterk og tøff. Jeg vet ikke hva du synes, men å se hvor sinte noen er på denne rollebesetningen har gjort at jeg har fått enda større lyst til å spille spillet...