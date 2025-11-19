Hvorfor dro Cristiano Ronaldo til Det hvite hus og poserte sammen med Elon Musk?

HQ

Cristiano Ronaldo gjorde sitt første kjente besøk i USA siden 2016 og dro til Det hvite hus, der han møtte USAs president Donald Trump. Besøket hans hadde imidlertid ikke noe med fotball å gjøre, men med politikk: Han dro dit som uoffisiell "ambassadør" for Saudi-Arabia, sammen med den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman.

Som CNN rapporterer, kunne det ikke klassifiseres som et offisielt besøk, fordi Mohammed bin Salman ikke er Saudi-Arabias statsoverhode, men fungerer som kronprins og statsminister som den syvende sønnen til den fortsatt sittende monarken Salman av Saudi-Arabia.

Ronaldo, som spiller i den saudiske proffligaen, er et av de mer populære ansiktene i det arabiske landet, og mange kritikere mener at landet bruker sport, så vel som andre underholdningsaktiviteter, som en måte å rense omdømmet sitt på overfor resten av verden.

Elon Musk deltok også på middagen, i sitt første besøk i Det hvite hus siden han ble fjernet fra Trumps administrasjon i april i fjor. Ifølge BBC sa Trump at sønnen Barron er en stor fan av Ronaldo, og at han nå respekterer ham mer som far etter å ha introdusert ham for spilleren.

Cristiano Ronaldo kommer tilbake til USA for verdensmesterskapet neste år

Cristiano Ronaldo, en av verdens mest anerkjente fotballstartere, og også den rikeste med stor margin, forlot europeisk fotball (Manchester United, Real Madrid, Juventus) i 2023 og ble med i Al-Nassr i Saudi Pro League, hvor han angivelig tjener 200 millioner dollar per år, og har en kontrakt til 2027.

Han er også klar for å spille VM neste år med Portugal, men avventer dommen fra FIFA etter et rødt kort han fikk i forrige uke. Det vil bety en retur til USA, som er medarrangør av VM, og han spiller for første gang siden 2014, da han spilte en vennskapskamp med Real Madrid mot Manchester United. Ronaldo ble en gang anklaget for voldtekt av en kvinne i Las Vegas i 2009, selv om det aldri ble tatt ut tiltale mot ham av de lokale myndighetene.