Hvorfor Elon Musks AI-spillstudio bare er en dårlig idé

Selv om han har postet om det av og på en stund nå, ser det ut til at Elon Musk blir mer og mer fast bestemt på å opprette et AI-spillstudio med sin xAI i håp om å "gjøre videospill flotte igjen."

Dette trekket kan i stor grad leses som at Elon nok en gang begir seg ut på ukjent farvann, i håp om å dra nytte av suksessen til dem som faktisk vet hva de driver med. Som en ivrig spiller selv er det ingen tvil om hvorfor han har fattet interesse for mediet, men å vasse inn med sine egne dristige påstander føles omtrent like nyttig for bransjen som å kaste en bowlingkule i en fiskedam.

At Musks AI-spillstudio er en dårlig idé, har lite med hans politikk å gjøre. Hvis noen hadde hatt samme idé og var like uerfarne, ville jeg trukket samme konklusjon. Det har seg bare slik at dette er en mann som har ressursene til å kunne realisere det som i bunn og grunn er et innfall fra en tweet eller to.

Det er svært usannsynlig at dette foreslåtte spillstudioet vil føre til noe som helst annet enn et minimum av hype drevet av Elons mest lojale fans, og de største haterne av alt som begynner med W og rimer på cola. Årene det vil ta å utvikle et spill som kan oppfylle de standardene Elon og spillere forventer, er sannsynligvis mer innsats enn Mr. Musk hadde regnet med. Det er vanskelig å lage et spill. Vi er ikke på det punktet hvor du bare kan be ChatGPT om å gjøre det for deg. Det er enda lenger bak enn de såkalte AI-filmene, som ser ut som en teknologidemo laget en ekkel incestuøs baby med et oljemaleri. Det er sannsynlig at denne innsatsen betyr at xAI-studioet vil forbli et konsept, noe som kan tas opp igjen og igjen for å få støtte, men som ikke vil levere noen resultater.

Selv om arbeidet med et AI-spill begynner, uansett hvordan det ser ut, er det en klar mangel på retning og formål for dette studioet og hvilket prosjekt det enn kan kverne ut. Når du ser på innlegg fra Elon (strødd rundt i denne artikkelen), spesielt videoen nedenfor, ser det ut til at det eneste ønsket han har, er å fjerne DEI og woke fra spill. Som det ofte er tilfelle med disse argumentene, er disse to buzzwords for lite mer enn å tromme opp ideer i folks hoder om hva de tenker på som dårlige. I den korte videoen henvender Musk seg også, som en mislykket stand-up-komiker, til publikum og sier at han hater det når et spill blir avbrutt av "DEI woke bullshit."

Er noen spill progressive? Selvsagt, det har de alltid vært. Har noen spill en dialog som føles som om HR er i rommet? Men å hevde at kunsten har blitt drept, eller at politikken har tatt over spill, er svært reduktivt, spesielt i et medium som lar deg velge og vrake i hva du ønsker å engasjere deg i. Det er veldig interessant å få dette argumentet fra en person hvis siste besettelser har inkludert Diablo IV og Path of Exile 2, to titler som har blitt utgitt veldig nylig. Hvis hele hensikten med dette studioet bare er å lage et anti-woke-spill, så er det rett og slett ikke godt nok til å konkurrere med det beste av spill vi ser i dag, på nøyaktig samme måte som et spill som baserer salget sitt på å være woke ikke vil vinne over et bredt publikum.

Selvfølgelig er vi i en tidlig fase på dette punktet, men vanligvis når vi ser kunngjøringen av et nytt studio, vil det studioet vite hva det ønsker å skape. Enten det er ekspansive rollespill eller godt utformede fortellinger, vet du hva du er i for, i det minste til en vag utstrekning. Men med xAI-studioet finnes det ingen idé - i hvert fall ikke en som er offentliggjort - om hva denne hellige gralen av spill kommer til å bli. Du kan generere så mange bilder av en hvit, meislet mann som ridder du bare vil, det kommer ikke til å gjøre det til et spillbart, fornøyelig spill. Folk i kommentarfeltet til Elons innlegg har alle slags ville forventninger, men dessverre for dem er det mest sannsynlige alternativet at ingen av dem vil bli innfridd.

Til og med ideen om at dette er et AI-spillstudio gir en latterlig sammenstilling mot Elons egne argumenter om at kunsten blir ødelagt. Ingenting sier at kunsten er tilbake som involveringen av en allmektig maskin som genererer alt, ikke sant? Det handler ikke bare om at kunstig intelligens bare vurderes som støtte for spillutvikling på dette tidspunktet, det handler om at enda flere forretningsorienterte individer trer inn i et kreativt rom og tror at to magiske bokstaver kan fungere som en erstatning for de endeløse timene det tar å lage en film, et spill eller en bok. Hele poenget er ikke bare å lage noe som ser pent ut og spiller bra. Etter hvert som spillere blir mer bevisste på hva som ligger bak utviklingen, blir det mer og mer imponerende å se hvor mye omsorg en utvikler legger i detaljene. Kingdom Come: Deliverance II, Baldur's Gate III og Astro Bot er bare noen få eksempler på spill som mer enn noen gang viser at en menneskelig hånd fortsatt kan lede oss til våre beste opplevelser.

Det er noe jeg ikke tror AI-entusiastene noensinne vil forstå. Det er imponerende teknologi, og vil bli brukt i stadig større grad i fremtiden, men å bare klistre bokstavene på noe for å prøve å generere hype føles bare hult. Hvis dette studioet blir en realitet, hvis Elon Musk lager et spill, så kan jeg ikke se hvordan det vil gjøre mindre skade på kunsten enn spillene som tilsynelatende avbryter ham hele tiden for å snakke om våken tull.