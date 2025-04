Hvorfor er Asterix & Obelix fortsatt så populære? Alain Chabat: "De er høylytte, de er franske, de er skitne ..."

HQ

I løpet av de kommende dagene vil fans av Asterix & Obelix kunne strømme til Netflix for å se en helt ny serie med de ukuelige gallerne. Det begrensede animerte prosjektet kjent som Asterix & Obelix: The Big Fight vil debutere 30. april, og i forkant av dette hadde vi sjansen til å sette oss ned og snakke med skaperen Alain Chabat og medregissør Fabrice Joubert.

I det fullstendige intervjuet, som du kan se nedenfor med lokaliserte undertekster, spurte vi Chabat om det var noen utfordringer eller forventninger fra Netflix om å tilpasse serien til et globalt publikum og kanskje miste noe av sin autentiske franske arv?

Chabat svarte: "Jeg må si at jeg møtte Ted Sarandos fra Netflix, og han sa: Ikke bekymre deg for dette, gjør akkurat det du har i tankene, vi vil se visjonen din, og ikke tenk på å være tilgjengelig for alle territorier, bare gjør visjonen din så godt du vil, fortell historien på den måten du vil."

Etter dette stilte vi også spørsmålet om hvorfor de to tror Asterix & Obelix fortsatt er så populært, til tross for at historiene er over 60 år gamle.

Chabat sa: "Jeg vet ikke, de er så... Jeg vet ikke, de har ikke disiplin, de er høylytte, de er franske, de er skitne..."

Joubert fortsetter: "De er ikke organiserte, men samtidig er de i stand til å jobbe sammen for en god sak, og det er alle disse trekkene som gjør dem tiltalende, tror jeg, og som gjør at folk virkelig kan identifisere seg med dem."

Senere i intervjuet spurte vi om hva som er det neste for Asterix & Obelix, og antydet at etter et animert prosjekt og Chabats live-action-innsats med Mission Cleopatra tilbake i 2002, kunne det naturlige neste skrittet være en hybridinnsats som Who Framed Roger Rabbit?

Chabat uttalte: "Jeg kommer til å stjele denne ideen med en gang, og jeg kommer til å få all æren. Det hadde vært kult, faktisk. Nei, det er ikke noe spesifikt prosjekt, egentlig. Vi bare... vi avsluttet serien for en måned siden, så vi er fortsatt med."

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du også lese hele vår anmeldelse av Asterix & Obelix: The Big Fight.