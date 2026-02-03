Hvorfor er Cristiano Ronaldo "misfornøyd" med den saudiske klubben Al Nassr og nekter å spille

HQ

Cristiano Ronaldo ble utelatt fra Al Nassr-troppen til mandagens kamp i den saudiske proffligaen, og flere medier melder at 40-åringen er misfornøyd med klubben og hvordan den drives av Saudi-Arabias offentlige investeringsfond. Nyheten ble først kjent av portugisiske A Bola, og andre medier som BBC og Sky Sports forklarer også at spilleren føler at Al Nassr får mindre investeringer enn de tre andre klubbene som eies av PIF: Al Hilal, Al Ahli og Al Ittihad.

Saudi Arabia Public Investment Fund eier disse fire fotballklubbene (og finansierer også andre klubber som Newcastle United). Denne uken gikk Ronaldos tidligere lagkamerat i Real Madrid, Karim Benzema, til Al Hilal etter at kontrakten hans med Al Ittihad gikk ut.

Ronaldo ser at andre klubber får mer investeringer og forsterkninger enn Al-Hilal, og til tross for at begge er eid av landet, er Al Hilal og Al Nassr de største rivalene i den saudiske proffligaen, der de for øyeblikket topper tabellen.

Ifølge en kilde til BBC er Cristiano Ronaldo "bare konkurransedyktig og liker ikke at andre klubber blir sterkere". Siden Ronaldo kom til Al Nassr i 2022, har han kun vunnet et mindre trofé, Arab Club Champions Cup.

Ronaldo signerte nylig en ny kontrakt med Al Nassr frem til 2027, noe som gjør ham til den best betalte fotballspilleren i verden, men kilder sier at han er misfornøyd, og at han gjennomfører en slags "streik" for å tvinge Al Nassr og PIF til å investere stort i laget slik at han endelig kan vinne den saudiske ligaen...