Hvorfor er det en fordel for Spania at de italienske klubbene ikke lenger deltar i Champions League?

Italia led et rungende nederlag i Champions League i år: De tre lagene som var igjen i utslagsrunden, er eliminert: Atalanta, Milan og Juventus. Bare Inter gjenstår, som møter PSV eller Feyenoord (Juve og Milans bødler denne uken) i åttendedelsfinalen.

Dette er forferdelige nyheter for fansen til disse klubbene, men også for hele den italienske fotballen, ettersom det gjør at de mister poeng på UEFA-rankingen, som avgjør hvor mange lag hvert land kan sende til europeiske turneringer. Siden forrige uke har Italia (17 812 poeng) falt bak Spania (18 535). Begge ligger bak England (20 892).

UEFA-koeffisienten brukes til å tildele de nasjonale ligaene plass i UEFA-turneringene. Med England på førsteplass er det kamp om andreplassen mellom Spania og Italia. Den som får den andre plassen, vil kunne sende åtte lag til de kontinentale turneringene neste sesong (2025/26).

På dette stadiet har Spania 6 av 7 lag som fortsatt konkurrerer i Europa: Barcelona, Atlético og Real Madrid i Champions; Athletic Bilbao i Europa League; Betis og Real Sociedad i Conference League; bare Girona ble eliminert fra Champions.

Italia har bare fire igjen av de åtte som startet: Inter i Champions; Lazio og Roma i Europa League, og Fiorentina i Conference League, med Milan, Atalanta, Juventus og Bolonia eliminert fra Champions League.

Til syvende og sist vil det avhenge av hvor mange av lagene som når videre plasser i løpet av de neste rundene. Det landet som "vinner" dette løpet, vil ha fem plasser til Champions League neste år, en ekstra plass.