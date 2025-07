Hvorfor er ikke Trent Alexander-Arnold med i Real Madrids tropp mot PSG?

HQ

Halvannen time før avspark har Real Madrid delt startoppstillingen til semifinalekampen mot Paris Saint-Germain i VM for klubblag... med en uheldig endring i siste liten. Trent Alexander-Arnold, som kom fra Liverpool til Real Madrid akkurat i tide til klubb-VM, er ikke med på laget. Den engelske høyrebacken er ikke med i startelleveren, og heller ikke på innbytterlisten.

Som den spanske radiostasjonen Cope melder, fikk Alexander-Arnold et "tilbakeslag" under gårsdagens trening. Han var tvilsom til dagens kamp, og han har faktisk ikke blitt innkalt. Foreløpig er det uvisst om han blir klar til finalen mot Chelsea på søndag, i tilfelle Madrid vinner i Paris.

Det er et stort slag for Real Madrid, som også har mistet forsvarsspilleren Dean Huijsen (for å kompensere for fraværene til William Pacho og Lucas Hernández i PSG), og som må prøve seg med Valverde som høyreback og Tchouameni som midtstopper.

Startoppstillingen består av Courtois i målet, Valverde, Rüdiger, Asencio, Fran García som forsvarsspillere; Arda Güler, Tchouameni, Bellingham som midtbanespillere; Mbappé, Gonzalo y Vinicius som spisser: Xabi Alonso har satset på den hjemmelagde spilleren Gonzalo García, toppscoreren i konkurransen, og vil teste ham sammen med Mbappé og Vinícius for første gang. Et eksperiment som aldri før har blitt testet, mot den sterkest mulige rivalen...