Hvorfor er Spania spådd å bli den største skuffelsen i EuroBasket 2025?

Spania skal forsvare tittelen fra EuroBasket 2022 fra og med neste uke, i EuroBasket 2025. De spiller på Kypros, et av de fire vertslandene, og debuterer mot Georgia torsdag 28. august. Med seks lag i hver gruppe og fire som går videre til åttendedelsfinalene, er det forventet at de går videre til utslagsrundene. Men nesten ingen tror at de kommer til å vinne i år.

I går publiserte FIBA en undersøkelse blant akkrediterte medier på EuroBasket der de spurte hvem de tror vil vinne i år. Et overveldende flertall, 73,1 %, tippet på Serbia, langt etterfulgt av Tyskland med 10 %.

Spania er i det minste blant de eneste seks landene som fikk nok stemmer til å komme over 1 %... men bare 1,5 % av journalistene tror at Spania har noen vinnersjanser. De ligger også på sjetteplass blant de elleve nasjonene som har en viss sjanse til å nå pallen, med 13,8 %, men den eneste kategorien der de leder er "Hvilket lag blir den største skuffelsen", der 26,9 % av reporterne tror det blir "Familien", som de kalles i Spania, langt etterfulgt av Hellas med 15,4 %.

Hvorfor så mange regner Spania ut av EuroBasket 2025

Dette er ikke den eneste offisielle kilden fra FIBA som tror Spania vil synke: landet drukner i FIBAs egen "Power Ranking", og faller fra åttendeplass på rangeringen for to uker siden, til ellevteplass denne uken.

"Etter to nederlag på rad mot Frankrike og en rekke bemerkelsesverdige fravær fra lagoppstillingen, måtte vi bare gjøre det [plassere Spania ut av topp 10]. Jeg er lei for det. Men vi måtte gjøre det", sa Igor Curkovic fra FIBA.

Spania har ikke prestert godt i vennskapskampene, og tapte 78-73 i Frankrike forrige lørdag da de på et tidspunkt ledet med 16 poeng. De har hatt en alarmerende rekke skader, som Eli Ndiaye, Alberto Abalde, samt uttak som Sergio Llull, Álex Abrines, Usman Garuba og Lorenzo Brown, de to sistnevnte trakk seg på grunn av personlige årsaker. Og fire spillere, Alberto Díaz, Santi Aldama, Darío Brizuela og Mario Saint-Supéry, har fysiske problemer.

Fra 2022 gjenstår Alberto Díaz, Willy og Juancho Hernangómez, López-Arostegui, Joel Parra, Darío Brizuela og Jaime Pradilla. Det er vanskelig å regne Spania ut før hver europeiske turnering, men med mange av spillerne fra 2022 borte og uten annen suksess siden da (tap i VM 2023 uten å nå kvartfinalen og tap i gruppespillet i Paris 2024), er det få som tror at de kan komme seg tilbake så raskt.