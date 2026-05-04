Hvorfor fikk Charles Leclerc og Max Verstappen 20 og 5 sekunders straffer i Miami Grand Prix

Andrea Kimi Antonelli tok hjem sitt tredje Formel 1 Grand Prix-trofé i Miami Grand Prix, og leder sammenlagt etter å ha vunnet tre av fire løp så langt denne sesongen, med 100 poeng, 20 poeng foran teamkameraten George Russell (fjerdeplass i Miami). Mercedes er fortsatt det dominerende teamet denne sesongen, men McLaren tok et steg fremover med Lando Norris på andreplass og Oscar Piastri på tredjeplass, og forbedret seg på Ferrari, hvis førere hadde et dårlig løp.

Lewis Hamilton endte på sjetteplass, og Charles Leclerc falt til åttendeplass etter å ha fått en 20-sekunders straff. Monegaskeren ble funnet skyldig i å ha forlatt banen "ved flere anledninger uten en forsvarlig grunn": det startet da Leclerc tappet veggen i sving 3 i den siste runden. Han fortsatte å kjøre med noen mindre skader: bilen "forhandlet ikke ordentlig i høyre sving", ifølge Leclerc, så han ble tvunget til å kutte sjikaner (forlate banen et øyeblikk), noe som hjalp ham med å få en viss fordel ved å forlate banen.

Dommerne fant at det mekaniske problemet ikke var en forsvarlig grunn til å gjøre det, og Leclerc fikk en urettferdig fordel med unnskyldningen om problemet, og ble derfor gitt en 20 sekunders straff.

Leclerc ble også etterforsket for to andre mulige lovbrudd: kjøring med en skadet bil i usikker tilstand og sammenstøt med George Russell i den siste hårnålen. Stewards mente at bilen hans ikke hadde et "åpenbart mekanisk problem", og at sammenstøtet med Russell var en "mindre racinghendelse", så det ble ikke iverksatt noen tiltak for disse.

Red Bulls Max Verstappen fikk også en fem sekunders straff for å ha krysset den hvite linjen som skiller depotutkjøringen og banen etter å ha gjort et tidlig depotstopp under Safety Car, men hans sluttposisjon (femteplass) ble ikke endret på grunn av Leclercs straff.