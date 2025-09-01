Hvorfor fikk Lewis Hamilton fem plassers startstraff i Monza Grand Prix neste helg?

HQ

Lewis Hamiltons debacle fortsetter etter Nederlands Grand Prix, som ikke kunne ha endt verre for Ferrari: Begge førerne, inkludert Charles Leclerc, krasjet og fullførte ikke, og Hamilton fikk en femplassers startstraff til neste Grand Prix. Som, for å legge fornærmelse til skade, er hjemme Grand Prix for Ferrari, den italienske GP på Monza.

Hamilton krasjet i runde 23/72 i søndagens løp, i sving 3 på Zandvoort, da han mistet kontrollen over bilen i den glatte hvite linjen på grunn av regn. "Det er ikke normalt for meg å krasje ut av et løp. Jeg kan egentlig ikke si så mye mer om det", sa den syvdobbelte verdensmesteren etter løpet, og bet seg sikkert i tungen en måned etter å ha sagt at han var "fullstendig ubrukelig" og at Ferrari måtte finne en erstatning. Leclerc krasjet senere også i en kollisjon med Kimi Antonelli.

Hamiltons straff hadde imidlertid ingenting med det å gjøre. Det skjedde allerede før løpet, under rekognoseringsrundene før løpet. Hamilton brøt reglene om gule flagg, som krever at førerne reduserer farten betydelig når det vinker doble gule flagg, som ble hevet "på grunn av banens beskaffenhet".

Hamilton reduserte imidlertid ikke farten på en måte som dommerne anser som "betydelig" eller "sterkt redusert": ca. 20 km/t mindre enn farten på samme tidspunkt under treningene. Stewardene halverte utestengelsen hans, som normalt ville ha vært på 5 startposisjoner, fordi "føreren hadde gjort et forsøk på å redusere farten og bremse tidligere" (via Formula1.com).